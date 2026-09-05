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Путин наредио да се три дана не удара по Кијеву, ово је разлог

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05.09.2026 15:06

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Путин наредио да се три дана не удара по Кијеву, ово је разлог
Фото: Tanjug / AP / Efrem Lukatsky

Предсједник Русије Владимир Путин је дао налог да се током три дана не изводе удари по Кијеву, изјавио је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков, преноси ТАСС.

Обустава удара повезана је са припремом посјете америчких преговарача Стива Виткофа и Џареда Кушнера главном граду Украјине.

"Заиста, такве информације су добијене са украјинске стране. Руски предсједник и врховни командант Путин издао је наређење да се не изводе удари на Кијев у периоду од три дана, почев од вечерас у поноћ. Ово је повезано са припремама и остваривањем контаката у којима учествују Американци у Кијеву", подвукао је портпарол Кремља.

Песков позвао да се не износе прогнозе о предлозима за рјешавање сукоба и да се сачека састанак Путина са америчким преговарачима.

"Јуче је сам Трамп рекао да није ријеч о новим приједлозима (за рјешавање сукоба у Украјини), то је била изјава предсједника САД", подвукао је.

Предсједник Русије Владимир Путин састаће са америчким преговарачима Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером.

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Њихов слетио је раније на аеродром "Внуково", гдје их је дочекао специјални представник предсједника Русије за инвестиције и економску сарадњу са иностранством, директор Руског фонда за директне инвестиције Кирил Дмитријев.

Како се очекује, Виткоф и Кушнер ће послије Москве посјетити Кијев.

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Тагови :

Кијев

Владимир Путин

Русија

Владимир Зеленски

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