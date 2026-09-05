Путин наредио да се три дана не удара по Кијеву, ово је разлог

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Русије Владимир Путин је дао налог да се током три дана не изводе удари по Кијеву, изјавио је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков, преноси ТАСС.
Обустава удара повезана је са припремом посјете америчких преговарача Стива Виткофа и Џареда Кушнера главном граду Украјине.
"Заиста, такве информације су добијене са украјинске стране. Руски предсједник и врховни командант Путин издао је наређење да се не изводе удари на Кијев у периоду од три дана, почев од вечерас у поноћ. Ово је повезано са припремама и остваривањем контаката у којима учествују Американци у Кијеву", подвукао је портпарол Кремља.
Песков позвао да се не износе прогнозе о предлозима за рјешавање сукоба и да се сачека састанак Путина са америчким преговарачима.
"Јуче је сам Трамп рекао да није ријеч о новим приједлозима (за рјешавање сукоба у Украјини), то је била изјава предсједника САД", подвукао је.
Предсједник Русије Владимир Путин састаће са америчким преговарачима Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером.
Свијет
Виткоф и Кушнер стигли у Москву
Њихов слетио је раније на аеродром "Внуково", гдје их је дочекао специјални представник предсједника Русије за инвестиције и економску сарадњу са иностранством, директор Руског фонда за директне инвестиције Кирил Дмитријев.
Како се очекује, Виткоф и Кушнер ће послије Москве посјетити Кијев.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
27
15
06
14
48
14
44
14
43
Тренутно на програму