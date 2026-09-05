Преминуо глумац из чувене Нетфликсове серије

Аутор:АТВ редакција
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Познати њемачки глумац Михаел Мендл преминуо је у 82. години, потврдио је његов агент њемачкој новинској агенцији ДПА.
Мендл је, како је наведено, „преминуо мирно“, а вијест о његовој смрти претходно су објавили и бројни њемачки медији.
Током богате каријере остварио је велики број улога на филму и телевизији. Публика га памти по остварењима попут филма „Пад“, као и по филму „Бос“, док је играо и у бројним телевизијским филмовима њемачких јавних сервиса АРД и ЦДФ. Шира међународна публика упознала га је и кроз Нетфликсову популарну серију „Дарк“.
Im Alter von 82 Jahren: Charakterdarsteller Michael Mendl gestorbenhttps://t.co/h113fL9gxL— Frankfurter Allgemeine gesamt (@FAZ_NET) September 5, 2026
Мендл је посебно био познат по томе што је често тумачио историјске личности. За улогу бившег њемачког канцелара Вилија Бранта у филму „Im Schatten der Macht“ освојио је престижну награду „Златна камера“.
У докудрами „Карол Војтила“ играо је папу Јована Павла II, док је у драми „Die Gustloff“ тумачио капетана.
Михаел Мендл рођен је 1944. године у Линену, у Вестфалији, као ванбрачни син католичког свештеника. Одрастао је у области Рура, а касније је кратко студирао у Бечу, након чега је похађао Фолкванг школу у Есену.
Прије него што је остварио успјех на филму и телевизији, годинама је градио каријеру на позоришним сценама.
На филму се појавио тек касније у животу, што је сматрао великом срећом.
„Имао сам невјероватну срећу“, рекао је Мендл у интервјуу за ДПА 2019. године.
Иако је у телевизијским филмовима често добијао улоге главног мушког лика, себе није сматрао класичним романтичним јунаком.
„Ја сам карактерни глумац. Играм захтјевне улоге, чак и негативце“, говорио је тада.
Дуго је живио у Минхену, а потом се преселио у Берлин.
У серији „Дарк“, која је стекла велику популарност широм свијета, Мендл је тумачио бившег директора нуклеарне електране. Током каријере остварио је и бројне гостујуће улоге у криминалистичким серијама и другим телевизијским остварењима.
Његов одлазак представља крај каријере глумца који је деценијама био једно од препознатљивих лица њемачког позоришта, филма и телевизије.
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