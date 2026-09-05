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Преминуо глумац из чувене Нетфликсове серије

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05.09.2026 15:45

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Преминуо глумац из чувене Нетфликсове серије

Познати њемачки глумац Михаел Мендл преминуо је у 82. години, потврдио је његов агент њемачкој новинској агенцији ДПА.

Мендл је, како је наведено, „преминуо мирно“, а вијест о његовој смрти претходно су објавили и бројни њемачки медији.

Током богате каријере остварио је велики број улога на филму и телевизији. Публика га памти по остварењима попут филма „Пад“, као и по филму „Бос“, док је играо и у бројним телевизијским филмовима њемачких јавних сервиса АРД и ЦДФ. Шира међународна публика упознала га је и кроз Нетфликсову популарну серију „Дарк“.

Мендл је посебно био познат по томе што је често тумачио историјске личности. За улогу бившег њемачког канцелара Вилија Бранта у филму „Im Schatten der Macht“ освојио је престижну награду „Златна камера“.

У докудрами „Карол Војтила“ играо је папу Јована Павла II, док је у драми „Die Gustloff“ тумачио капетана.

Од позоришта до великог платна

Михаел Мендл рођен је 1944. године у Линену, у Вестфалији, као ванбрачни син католичког свештеника. Одрастао је у области Рура, а касније је кратко студирао у Бечу, након чега је похађао Фолкванг школу у Есену.

Прије него што је остварио успјех на филму и телевизији, годинама је градио каријеру на позоришним сценама.

На филму се појавио тек касније у животу, што је сматрао великом срећом.

„Имао сам невјероватну срећу“, рекао је Мендл у интервјуу за ДПА 2019. године.

Иако је у телевизијским филмовима често добијао улоге главног мушког лика, себе није сматрао класичним романтичним јунаком.

„Ја сам карактерни глумац. Играм захтјевне улоге, чак и негативце“, говорио је тада.

Дуго је живио у Минхену, а потом се преселио у Берлин.

У серији „Дарк“, која је стекла велику популарност широм свијета, Мендл је тумачио бившег директора нуклеарне електране. Током каријере остварио је и бројне гостујуће улоге у криминалистичким серијама и другим телевизијским остварењима.

Његов одлазак представља крај каријере глумца који је деценијама био једно од препознатљивих лица њемачког позоришта, филма и телевизије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Михаел Мендл

Нетфликс

глумац

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