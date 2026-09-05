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Џејла и Јаков поново ухваћени заједно

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05.09.2026 11:54

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Џејла Рамовић и Јаков Јозиновић
Фото: YouTube/printscreen

Обоје су се појавили на рођендану кћерке Александре Пријовић и Филипа Живојиновић.

О вези пјевача Јакова Јозиновића и Џејле Рамовић већ се дуго спекулише, али њих двоје своју романсу још увијек нису јавно потврдили.

Ипак, обоје су се синоћ појавили на прослави рођендана кћерке Александре Пријовић и Филипа Живојиновића.

Стигли у размаку од неколико минута

Јаков је први стигао на прославу. Био је добро расположен и насмијан, а за малу слављеницу је понио накит, док је Александри уручио букет цвијећа.

Неколико минута касније на локацију је стигла и Џејла. Пјевачица је признала окупљеним медијима да није била посебно расположена јер је каснила на забаву.

Тактика скривања

Медији у Србији наводе да је Џејла намјерно дошла нешто касније како би избјегла сусрет с Јаковом пред објективима камера и поново покушала сакрити наводну романсу. Рамовић се одлучила за елегантни тамноплави комплет, док се Јозиновић појавио у лежернијем издању.

Иако ни једно ни друго још увијек нису службено потврдили везу, на друштвеним мрежама се редовно појављују снимци и фотографије које подгријавају приче о њиховој блискости. Раније су тако привукли пажњу јавности када су виђени на јахти у друштву заједничких пријатеља, пише Аваз

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Тагови :

Џејла Рамовић

Јаков Јозиновић

Пјевач

Пјевачица

Љубавна веза

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