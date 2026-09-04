Позната глумица открила шта јој је помогло скинути више од 36 килограма

Аутор:АТВ редакција
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Холивудска глумица Ребел Вилсон годинама је била препознатљива по својим комичним улогама и имиџу "симпатичне буце", али њена драстична физичка трансформација изненадила је и инспирисала милионе фанова широм свијета.
Аустралијска звијезда успјела је скинути више од 36 килограма, а отворено је проговорила о методама које су јој помогле да постигне овај циљ.
Гостујући у бројним емисијама и промовишући своје мемоаре, Вилсон је нагласила да кључ њеног успјеха није лежао у ригорозним и неодрживим дијетама, већ у потпуној промјени животних навика.
Одлучујућу улогу одиграла је једноставна, али редовна физичка активност односно шетња. Глумица је истакла да јој је доктор савјетовао умјерено ходање од сат времена дневно као најефикаснији начин за подстицање губитка масних наслага.
Поред свакодневних шетњи, Вилсон је примијенила и Маyр методу исхране, која ставља фокус на смањење уноса шећера и угљенихидрата, високи унос протеина те свјесно и споро жвакање хране.
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Глумица је открила и да се годинама борила с емоционалним преједањем, што је био један од главних разлога њеног прекомјерног вишка килограма.
Ребел је искрено признала и да је у једном периоду користила популарни лијек Оземпик како би лакше контролисала апетит, али наглашава да то није било главно рјешење већ само краткотрајна помоћ.
"Особа попут мене може имати бесконачан апетит за слаткишима, тако да мислим да ти лијекови могу бити добри, али за мене је кључ био у потпуној промјени начина живота. Жељела сам постати здравија верзија себе, не само због себе, већ и због своје будуће дјеце", изјавила је глумица,преноси Кликс.
Иако је њена трансформација била импресивна, Вилсон наглашава да је пут до здравља континуиран процес те да и даље ради на одржавању равнотеже и менталног здравља.
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