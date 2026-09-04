Logo

Велика акција војске, убијено 48 милитаната, пронађена већа количина оружја

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.09.2026 17:53

Коментари:

0
Велика акција војске, убијено 48 милитаната, пронађена већа количина оружја
Фото: Tanjug / AP

Пакистанске безбједносне снаге елиминисале су 48 милитаната у рацијама на југозападу земље и заплијениле већу количину оружја.

Војска је навела да су елиминисани били припадници забрањених милитантних група, укључујући Белуџистанску ослободилачку армију и покрет Техрик е талибан.

Рације су изведене у окрузима Мастунг, Сиби, Квета и Калат у провинцији Белуџистан.

Претрага подручја за преосталим милитантима и даље је у току, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пакистан

војска

Коментари (0)

Више из рубрике

Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.

Свијет

"Кијев у паници због скорог пораза"

2 ч

0
Камиказа дрон средње величине лети у вјежбама обалског напада и одбране у близини обале током годишњих војних вежби Хан Куанг у Каосјунгу, на југу Тајвана, у суботу, 8. августа 2026. године.

Свијет

Руси погодили сједиште украјинских обавјештајаца! Дрон разнио канцеларију генерала Поклада

3 ч

0
Њемачка званично Савезна Република Њемачка федерална је парламентарна република у средњој и западној Европи

Свијет

Комесар за миграције поднио оставку због пријетњи смрћу

4 ч

0
Ендру Тејт, лијево, посматра свог брата Тристана док говори испред полицијске станице у Волунтарију, у Румунији, 21. маја 2025. године.

Свијет

Подигнута оптужница против браће Тејт: Зарадили 1.25 милиона долара од експлоатације малољетника

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

19

Десетине аутобуса са бившим борцима спремни да крену на сахрану генералу Младићу

19

11

Србија ће обезбиједити мирну и достојанствену сахрану генералу Младића

19

08

Велика трибина СНСД-а: "На челу са Додиком спремни смо да проводимо све зацртане циљеве"

19

06

Младићев љекар открио детаље "лијечења": Генералу давали фентанил

18

58

Централне вијести, 04.09.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима