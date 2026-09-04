Велика акција војске, убијено 48 милитаната, пронађена већа количина оружја

Аутор:АТВ редакција
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Пакистанске безбједносне снаге елиминисале су 48 милитаната у рацијама на југозападу земље и заплијениле већу количину оружја.
Војска је навела да су елиминисани били припадници забрањених милитантних група, укључујући Белуџистанску ослободилачку армију и покрет Техрик е талибан.
Рације су изведене у окрузима Мастунг, Сиби, Квета и Калат у провинцији Белуџистан.
Претрага подручја за преосталим милитантима и даље је у току, преноси Срна.
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