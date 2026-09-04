"Кијев у паници због скорог пораза"

Аутор:АТВ редакција
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Кијевски режим паничи и плаши се скорог пораза, изјавио је шеф руске Спољне обавјештајне службе (СВР) Сергеј Наришкин, додајући да руске снаге могу да поразе сваког агресора.
Он је истакао и да ЕУ учествује у пуном обиму у борбама на страни Кијева, те да су руске снаге примијетиле европске војнике на фронту.
Наришкин је покушаје Украјине да дестабилизује Русију уочи избора за Државну думу окарактерисао као непријатељске. Он сматра да "таква активност, коју подржавају западни спонзори корумпираног кијевског режима, говори о паници и страху кијевског режима од скорог пораза".
- Руски народ ће одговорити на све ове непријатељске нападе консолидацијом и подршком руководству земље ради постизања циљева специјалне војне операције и, уопште, за развој и просперитет наше вољене Русије - нагласио је шеф СВР.
Земље Европске уније практично у пуном обиму учествују у борбеним дејствима на страни Украјине, казао је он, истакавши да су руске снаге у СВО примијетиле војнике из европских земаља.
- Откривамо војно особље из земаља Европске уније на бојном пољу. Али Руска Федерација има довољно снаге, могућности и ресурса, укључујући војно-техничке ресурсе, да осигура безбједност наше државе - рекао је директор СВР-а.
Према његовим ријечима, Европска унија се, нажалост, претвара у русофобичну групацију, усмјерену на вођење агресивне политике.
- И према нашој држави, и према нашим савезницима и партнерима. Није тајна да земље ЕУ практично у пуном обиму учествују у борбеним дејствима на страни Украјине, испоручују оружје, муницију и обавјештајне податке - истакао је Наришкин.
Европска унија се убрзано удаљава од своје првобитне сврхе да буде платформа за интеграцију земаља и доприноси њиховом економском просперитету, указао је Наришкин.
Он је истакао да се земље Европске уније и европска бирократија све агресивније односе према Русији и Заједници независних држава.
- Видимо да се у цјелини Европска унија прилично брзо удаљава од своје првобитне сврхе, односно да буде платформа за интеграцију чији је циљ подстицање економског просперитета земаља које су дио те заједнице - рекао је Наришкин након заседања Савјетовања руководилаца безбједносних и обавјештајних служби држава-чланица ЗНД.
Шеф СВР је такође приметио да се западне земље користе логиком "завади па владај" и покушавају да направе раздор између постсовјетских земаља.
Запад подиже тензије у Балтичком региону и милитаризује га, додао је он.
- Сасвим недавно је блок НАТО-а спровео низ војних вјежби чији је циљ био да се симулира операција блокаде Калињинградске области - подсјетио је Наришкин.
- Посљедњих година европске земље, европске чланице НАТО-а, све више и више подижу тензије у Балтичком региону. Регион се у значајној мјери милитаризује - констатовао је Наришкин.
Међутим, како је навео, Русија има довољно снага, могућности и ресурса да обезбиједи безбједност државе и својих грађана.
- Групе руских оружаних снага у Лењинградској области, у пограничним регионима сјеверозапада и запада Русије, као и Балтичка флота, имају све могућности да спријече сваку агресију и нанесу пораз сваком агресору - поручио је Наришкин.
Неке земље колективног Запада спроводе активности усмјерене на подривање међународног правног система, саопштила је прес-служба Спољне обавјештајне службе Русије.
- Истакнуто је да активности појединих земаља колективног Запада, усмерене на очување глобалне доминације, воде ка подривању међународног правног система и значајној дестабилизацији војно-политичке ситуације на границама Заједнице независних држава - наводи се у саопштењу.
Обавјештајне службе земаља ЗНД координишу свој рад и јачају међусобну сарадњу у условима нестабилне међународне ситуације.
Састанак Саветовања руководилаца безбједносних и обавјештајних служби држава-чланица Заједнице независних држава одржан је у Константиновском дворцу.
На овом засједању ЗНД, разматрани су актуелни правци даље сарадње, при чему је главна пажња била усмерена на унапређење сарадње специјалних служби држава-чланица ЗНД у контексту све веће геополитичке нестабилности у свијету и наставка јачања изазова по интересе Заједнице, преноси Спутњик.
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