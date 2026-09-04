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Подигнута оптужница против браће Тејт: Зарадили 1.25 милиона долара од експлоатације малољетника

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04.09.2026 13:35

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Ендру Тејт, лијево, посматра свог брата Тристана док говори испред полицијске станице у Волунтарију, у Румунији, 21. маја 2025. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda, File

Румунски тужиоци подигли су данас оптужницу против инфлуенсера Ендруа Тејта због трговине људима, прања новца, полних односа са малољетницом и утицаја на свједоке.

Оптужницом је обухваћен и његов брат Тристан Тејт, коме се на терет ставља саучесништво приликом више кривичних дјела, преноси Ројтерс.

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Браћа Тејт, бивши кик-боксери са америчким и британским држављанством, ухапшени су у Мајамију крајем јула након што је Велика Британија затражила њихово изручење, а предмет је потом прослијеђен на рјешавање Трибуналу у Букурешту.

Тужиоци: Зарадили више од 1,25 милиона долара

Тужиоци тврде да су оптужени стекли више од 1,25 милиона долара тако што су сексуално експлоатисали малољетне жртве.

Ендру Тејт је, према наводима оптужнице, у периоду од 2012. до 2021. године наводно регрутовао малољетницу и сексуално је експлоатисао у Великој Британији и Румунији.

Жртва је наводно приморавана да производи порнографски садржај, а оптужени је потом те снимке продавао.

Додаје се да је инфлуенсер у периоду од децембра 2020. до средине 2021. године имао полне односе са још једном малољетном жртвом, која је имала 15 година, преноси Глас Српске.

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Аутомобили на имена повјерљивих особа

Тужиоци тврде да су браћа, у периоду од децембра 2023. до јула 2024. године, купили и регистровали на име повјерљивих особа четири аутомобила, како би сакрили поријекло новца стеченог криминалним активностима.

Затражена је конфискација четири луксузна аутомобила, чија се укупна вриједност процјењује на 825.000 евра, као и 1,25 милиона долара за које тужиоци тврде да потичу из експлоатације малољетнице.

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Тагови :

Тристан Тејт

Ендру и Тристан Тејт

Оптужница

инфлуенсер

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