Подигнута оптужница против браће Тејт: Зарадили 1.25 милиона долара од експлоатације малољетника

Аутор:АТВ редакција
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Румунски тужиоци подигли су данас оптужницу против инфлуенсера Ендруа Тејта због трговине људима, прања новца, полних односа са малољетницом и утицаја на свједоке.
Оптужницом је обухваћен и његов брат Тристан Тејт, коме се на терет ставља саучесништво приликом више кривичних дјела, преноси Ројтерс.
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Браћа Тејт, бивши кик-боксери са америчким и британским држављанством, ухапшени су у Мајамију крајем јула након што је Велика Британија затражила њихово изручење, а предмет је потом прослијеђен на рјешавање Трибуналу у Букурешту.
Тужиоци тврде да су оптужени стекли више од 1,25 милиона долара тако што су сексуално експлоатисали малољетне жртве.
Ендру Тејт је, према наводима оптужнице, у периоду од 2012. до 2021. године наводно регрутовао малољетницу и сексуално је експлоатисао у Великој Британији и Румунији.
Жртва је наводно приморавана да производи порнографски садржај, а оптужени је потом те снимке продавао.
Додаје се да је инфлуенсер у периоду од децембра 2020. до средине 2021. године имао полне односе са још једном малољетном жртвом, која је имала 15 година, преноси Глас Српске.
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Тужиоци тврде да су браћа, у периоду од децембра 2023. до јула 2024. године, купили и регистровали на име повјерљивих особа четири аутомобила, како би сакрили поријекло новца стеченог криминалним активностима.
Затражена је конфискација четири луксузна аутомобила, чија се укупна вриједност процјењује на 825.000 евра, као и 1,25 милиона долара за које тужиоци тврде да потичу из експлоатације малољетнице.
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