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Александра Пријовић крстила кћерку, објавила емотивну фотографију: Гала прослава за мезимицу

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03.09.2026 19:38

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Александра Пријовић и Филип Живојиновић данас су крстили кћерку Арију.
Фото: Instagram/aleksandraprijovic/printscreen

Александра Пријовић и Филип Живојиновић данас су крстили кћерку Арију.

Србијански медији пишу да је интимна церемонија уприличена у Храму Светог Саве на Врачару, гдје су присуствовали најближи чланови породице, Александрина мајка Борка као и Лепа Брена и Боба Живојиновић.

Арију су крстили у кругу породице и најближих пријатеља, а након крштења Александра је објавила и фотографију са кћерком.

Држала ју је у наручју уз емотивну поруку:

„Љубави наша, срећно ти крштење и срећан први рођендан. Волимо те, Аки, тата и ја највише на свијету“, написала је Пријовић на Инстаграму.

Мајка Александре Пријовић, Борка Михајловић, довела је малу Арију на прославу њеног првог рођендана у једном београдском ресторану, одмах након крштења у Храму Светог Саве.

Борка је на славље стигла у друштву свог партнера Фахрудина Буљубашића, а очекује се долазак званица као и гала журка за мезимицу популарне пјевачице.

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Тагови :

Александра Пријовић

крштење

Пјевачица

храм Светог Саве на Врачару

Србија

прослава

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Александра Пријовић крстила кћерку, објавила емотивну фотографију: Гала прослава за мезимицу

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