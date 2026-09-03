Александра Пријовић крстила кћерку, објавила емотивну фотографију: Гала прослава за мезимицу

Аутор:АТВ редакција
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Александра Пријовић и Филип Живојиновић данас су крстили кћерку Арију.
Србијански медији пишу да је интимна церемонија уприличена у Храму Светог Саве на Врачару, гдје су присуствовали најближи чланови породице, Александрина мајка Борка као и Лепа Брена и Боба Живојиновић.
Арију су крстили у кругу породице и најближих пријатеља, а након крштења Александра је објавила и фотографију са кћерком.
Држала ју је у наручју уз емотивну поруку:
„Љубави наша, срећно ти крштење и срећан први рођендан. Волимо те, Аки, тата и ја највише на свијету“, написала је Пријовић на Инстаграму.
Мајка Александре Пријовић, Борка Михајловић, довела је малу Арију на прославу њеног првог рођендана у једном београдском ресторану, одмах након крштења у Храму Светог Саве.
Борка је на славље стигла у друштву свог партнера Фахрудина Буљубашића, а очекује се долазак званица као и гала журка за мезимицу популарне пјевачице.
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