У Приједору одржан 5. Међународни сајам "ЕКСПО Приједор 2026"

Аутор:АТВ редакција
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Међу више од 40 сајмова у БиХ које редовно посјећује за Денијала Мујкановића из Козаруше неизоставан је и Експо Приједор. Пронашао је начин да од одбачене овчије вуне, која паљењем штети животној средини направи вриједан пољопривредни производ.
„Ово је веома битно и за град Приједор и за људе који овдје живе да виде новитете и да виде да се могу социјализовати са неким новим трендовима“, рекао је Денијал Мујкановић, привредник.
Посебну пажњу посјетилаца привукли су произвођачи и дистрибутери комуналне опреме. За њих је, кажу сајам мјесто да директно уговоре послове са комуналним предузећима, за које су јавне набавке и планирање средстава често кочница у раду.
„Имамо директан контакт са нашим купцима, да ли потенцијално новим или неким стандардним редовним али контакти су у току, то је нама најбитније да се бавимо комерцијалом и продајом на тржишту у БиХ“, рекао је Владан Симић, „СВ Компани“, Лакташи.
„И физичка лица која препознају вредност тих машина узимају, у неком мањем броју. Ми као заступник Аванта на територији Србије, РС, БиХ, Македоније и Црне Горе имамо преко 120 продатих машина“, рекао је Дејан Ђилас, „Униваб“, Београд.
Тржиште Европске уније од привреде захтјева поштовање еколошких стандарда, циркуларне економије и енергетске ефикасности.Управо су то биле главне теме конференције одржане у оквиру сајма.
„Она фактички има задатак да повеже привреду, локалне заједнице и комунални сектор“, рекла је Дијана Ђаковић, руководилац канцеларије Привредне коморе, Приједор.
„Овдје дакле људи долазе са стране из региона, договарају се појединачно и те реализације када је у питању комунална механизација ту највише проблема има око јавних набавки и планирања средстава. Ако се и нешто договори, та средства се морају планирати буџетом за наредну годину и онда у наредној години долази до реализације", рекао је Далибор Грабеж, директор Комуналног предузећа а.д. Приједор.
Осим Одјељења за привреду и предузетништво града Приједора, организацију 5. Међународног сајма подржали су Подручна привредна комора Бања Лука, Влада Републике Српске, ресорна министарства те партнерске коморе из Србије, Црне Горе, Сиска и Тузле.
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