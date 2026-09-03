"Adria Sports Conference" у знаку хуманости: За Рељу и Софију прикупљено 10.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Потписани дресови Ламина Јамала и Данија Олма на хуманитарној аукцији у оквиру "Adria Sports Conference powered by Mozzart" продати су за укупно 10.000 КМ, а новац ће бити усмјерен на лијечење петогодишњег Реље Бокана и двогодишње Софије Дујловић из Бањалуке.
"Adria Sports Conference powered by Mozzart" и ове године је окупила велике шампионе који су и на дјелу показали свој шампионски менталитет.
"Вођени традицијом с првог издања АСК поново смо организовали нашу аукцију на којој су се, овај пут, нашли потписани дресови Ламин Јамала и Данија Олма", поручују организатори.
Приход од аукције дониран је за лијечење петогодишњег Реље Бокана и двогодишње Софије Дујловић, великих хероја из Бањалуке, који воде своје животне борбе, а на овај начин, како наводе организатори, пружили су им подршку да истрају и дођу до побједе.
Перо Антић, прослављени македонски кошаркаш, амбасадор КК Игокеа М:тел и велики пријатељ конференције, откупио је дрес Ламин Јамала за 5.000 КМ.
Дрес Данија Олма завршио је код Игора Додика, генералног менаџера КК Игокеа, који је и овај пут одлучио да учествује на аукцији, а дрес је, у име КК Игокеа М:тел, откупио Вук Радивојевић, извршни директор клуба, по цијени од 5.000 КМ.
"Добри људи, хвала вам!", поручили су организатори.
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