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У Џију-џицу савезу Српске спремни за организацију 21. Балканског првенства и Свјетског купа

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 14:38

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Џију-џицу савез Републике Српске
Фото: Џију-џицу савез Републике Српске

Поред 21. отвореног Балканског првенства у фајтингу, дуо систему и невази, први пут ће у Српској бити одржан и Свјетски куп у дисциплинама дуо шоу и дуо систем.

Организатор је Џију-џицу савез Републике Српске, а манифестација ће се одржати у дворани "Борик". За Балканско првенство већ је пријављено око 880 такмичара, а очекује се око 1000. Када је у питању Свјетски куп, до сада се пријавило око 105 парова, а очекује се долазак представника више од 20 земаља. Такмичење ће бити отвореног карактера, па наступ није ограничен само на балканске репрезентације. Очекује се учешће европских селекција, а интересовање су показале и репрезентације из удаљених земаља, међу којима су Шри Ланка, Тајланд, Туркменистан и Таџикистан.

Шампионат за све узрасне категорије у мушкој и женској конкуренцији

Очекује се преко 1000 такмичара

"Проблем нам представља визи режим БиХ, посебно када су у питању такмичари из појединих азијских земаља. Само из Туркменистана стигло је 55 пријава, али је неизвјесно колико ће њих успјети да добије потребне визе. Интересовање је стварно велико", рекао је Небојша Бабић, предсједник Џију-џицу савеза Републике Српске.

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Такмичење ће обухватити све узрасне категорије, од У10 до сениора, у мушкој и женској конкуренцији. Организатори очекују и наступ бројних актуелних европских и свјетских шампиона, што би требало да додатно подигне квалитет такмичења. Осим самих борби, Бањалука ће током овог догађаја бити и мјесто важних међународних састанака. Најављен је долазак предсједника и генералног секретара Свјетске федерације, као и предсједника Европске федерације. У оквиру манифестације биће одржан и судијски семинар на којем ће судије из региона и других европских земаља полагати за међународне лиценце.

"Џију Џицу савез Српске већ годинама има искуство у организацији великих такмичења. У Бањалуци, односно Српској је до сада одржано Европско првенство за сениоре 2017. године, као и Балканска првенства у 2015, 2019 и 2022. године, док је актуелни догађај посебан јер ће, први пут, бити уприличен и Свјетски куп. Биће то такмичење са највећим бројем учесника до сада и надамо се и са највећим бројем земаља које су наступиле код нас. Очекујемо да ће публика имати шта да види", поручио је Бабић.

Јубилеј

Џију-џицу савез Републике Српске основан је 1998. године, па ће 2028. бити обиљежено 30 година његовог постојања. Организатори се надају да ће до тада добити још једно велико међународно такмичење, Европско првенство, што би био круна досадашњег рада, преноси Глас Српске.

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Џију-џицу савез Републике Српске

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Спортске манифестације Српска

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