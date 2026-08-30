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Младић (23) избоден ножем у стомак: Задобио тешке повреде

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 14:24

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Младић М.П (23) убоден је ножем у Земуну у петак увече. Како се сазнаје младић је у петак увече примљен у КБЦ Земун у тешком стању и повредама које је задобио под за сада неразјашњеним околностима.

Њега је НН лице ножем уболо у предјелу стомака.

Повријеђени је хитно оперисан и код њега су констатоване тешке тјелесне повреде. Задржан је на даљем лијечењу.

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Како се претпоставља, М.П. је највјероватније навијач Фк Земун, јер је имао навијачка обиљежја.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Земун

напад ножем

повријеђен младић

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