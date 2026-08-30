Младић (23) избоден ножем у стомак: Задобио тешке повреде

Аутор:АТВ редакција
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Младић М.П (23) убоден је ножем у Земуну у петак увече. Како се сазнаје младић је у петак увече примљен у КБЦ Земун у тешком стању и повредама које је задобио под за сада неразјашњеним околностима.
Њега је НН лице ножем уболо у предјелу стомака.
Повријеђени је хитно оперисан и код њега су констатоване тешке тјелесне повреде. Задржан је на даљем лијечењу.
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Како се претпоставља, М.П. је највјероватније навијач Фк Земун, јер је имао навијачка обиљежја.
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