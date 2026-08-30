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Ко је Новица Елек убијен у Сурчину? Супруги пуцао у ноге, био у бјекству

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 08:15

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Новица Елек (45) убијен је у Сурчину-
Фото: МУП Србије

Новица Елек (45) убијен је у Сурчину када му је за сада непознати нападач пришао на бициклу у тренутку док је излазио из аутомобила и испалио му директан хитац у слијепоочницу.

Полиција је одмах након ликвидације покренула акцију „Вихор 3” и интензивно трага за нападачем. Према информацијама са терена, трага се за млађим мушкарцем који је на себи имао црну мајицу, црни шорц, наочаре и хируршке рукавице.

Убијени Елек годинама је био добро познат полицији и правосуђу, а његово име повезивало се са неким од најразглашенијих пљачки у Србији, али и бруталним породичним насиљем.

Пуцао бившој супрузи у ноге

Један од најтежих инцидената у којима је учествовао догодио се 2. априла 2016. године у Сурчину. Елек је око 14:30 часова сачекао бившу супругу Т. С. након што је изашла с посла, а потом је брутално напао.

Из пиштоља је у њу испалио три хица, погодивши је у обје поткољенице, да би је потом у тешком стању избацио из аутомобила и побјегао. Аутомобил који је користио убрзо је пронађен, али је Елек успио да измакне полицији и остане у бјекству више од двије године.

У мају 2018. године коначно је лоциран и ухапшен на граничном прелазу, у тренутку када је покушао да пређе границу користећи лажни пасош.

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Због рањавања бивше супруге и недозвољеног ношења оружја, Виши суд у Београду га је у мају 2019. године осудио на четири и по године затвора. Међутим, Апелациони суд је у децембру 2020. укинуо ову пресуду и наложио поновљено суђење, процијенивши да првостепени суд није дао јасне разлоге о одлучним чињеницама. Уз овај случај, Елек се теретио и да је напао свог таста пред бившом супругом.

Учешће у „пљачкама вијека”

Елеков досије обиљежиле су и велике оружане пљачке. Још 2007. године учествовао је у крађи 83 милиона динара из просторија једне фирме.

Неколико година касније, у марту 2011. године, био је један од оптужених за такозвану „пљачку вијека” оружани напад на конвој фирме у Београду, када је отето чак 800.000 евра. Ипак, након вишегодишњег процеса, Апелациони суд га је 2014. године, заједно са осталим оптуженима, правоснажно ослободио кривице усљед недостатка доказа.

Поред ових дјела, Елек се у полицијским евиденцијама доводио у везу и са трговином дрогом, као и низом других криминалних радњи, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Новица Елек

Убиство у Сурчину

Црна хроника

Пуцњава Београд

Србија

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