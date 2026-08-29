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Хорор: Пуцао у сестру, сестричину, зета и његову мајку

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 17:04

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Данас се у Великом Градишту догодило двоструко убиство и самоубиство. Злочин се десио у породичној кући у овом мјесту.

Према првим информацијама, гранични полицајац је убио двоје људи, па извршио самоубиство.

Како сазнаје Блиц, полицајац је убио супруга своје сестре, потом и сестричину (19) па извршио самоубиство.

Сукоб је наводно избио око нерашчишћених имовинских питања.

На лицу мјеста је Хитна помоћ и полиција. На мјесту злочина у овом тренутку су и два тужиоца, замјеник главног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Пожаревцу и дежурни тужилац.

У току је увиђај.

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Тагови :

Убиство

Србија

Црна хроника

Детаљи убиства

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