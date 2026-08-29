Хорор: Пуцао у сестру, сестричину, зета и његову мајку

Аутор:АТВ редакција
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Данас се у Великом Градишту догодило двоструко убиство и самоубиство. Злочин се десио у породичној кући у овом мјесту.
Према првим информацијама, гранични полицајац је убио двоје људи, па извршио самоубиство.
Како сазнаје Блиц, полицајац је убио супруга своје сестре, потом и сестричину (19) па извршио самоубиство.
Сукоб је наводно избио око нерашчишћених имовинских питања.
На лицу мјеста је Хитна помоћ и полиција. На мјесту злочина у овом тренутку су и два тужиоца, замјеник главног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Пожаревцу и дежурни тужилац.
У току је увиђај.
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