Покушали да му украду паре и телефон: Претукли га кад је почео да пружа отпор

Аутор:АТВ редакција
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На жељезничкој станици у Батајници у уторак је претучен мучкарац Б.Б (27).
Према незваничним информацијама, њега су напале двије особе и покушале најприје да му одузму мобилни телефон и новац, а када им то није дозволио и када је пружио отпор, они су га физички напали.
Како Телеграф.рс сазнаје, задали су му више удараца рукама у пределу главе, а када је пао на под наствавили су да га шутирају ногама по тијелу.
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У Ургентном центру су несрећном мушкарцу констатоване тешке телесне повреде.
Идентитет једног од нападача је откривен и у питању је А.Б (30) против ког је полиција поднијела кривичну пријаву за наношење тешких тјелесних повреда. За другим нападачем се трага.
Случај води Треће основно јавно тужилаштво у Београду.
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