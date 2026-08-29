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Покушали да му украду паре и телефон: Претукли га кад је почео да пружа отпор

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 14:48

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

На жељезничкој станици у Батајници у уторак је претучен мучкарац Б.Б (27).

Према незваничним информацијама, њега су напале двије особе и покушале најприје да му одузму мобилни телефон и новац, а када им то није дозволио и када је пружио отпор, они су га физички напали.

Како Телеграф.рс сазнаје, задали су му више удараца рукама у пределу главе, а када је пао на под наствавили су да га шутирају ногама по тијелу.

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У Ургентном центру су несрећном мушкарцу констатоване тешке телесне повреде.

Идентитет једног од нападача је откривен и у питању је А.Б (30) против ког је полиција поднијела кривичну пријаву за наношење тешких тјелесних повреда. За другим нападачем се трага.

Случај води Треће основно јавно тужилаштво у Београду.

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Тагови :

Туча

Србија

Крађа

Полиција

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