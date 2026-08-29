Како ублажити главобољу без таблете?

Аутор:АТВ редакција
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Вјероватно сте се бар једном у животу суочили са главобољом, а када је притисак у глави велики, осјећате бол у сљепоочницама који вас оптерећује и доноси додатну напетост, вјероватно имате потребу да се затворите у мрачну собу, попијете лијек и само заспите да не бисте будни чекали да бол прође.
Упорне мигрене и главобоље захтијевају љекарски преглед и консултацију са стручњацима. Уколико је опште здравље добро, али вас понекад заболи глава, доносимо вам једноставан и потпуно природни третман који може донијети брзо тренутно олакшање.
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Потребна су вам етерична уља и мало воде. Уља нане и лаванде су се показала као најкориснија за ублажавање главобоље – имају опуштајућа својства која могу помоћи у ублажавању болова, преноси Новости Магазин.
Показало се да наношење мале количине уља од пеперминта на сљепоочнице ублажава главобољу. Само пазите да не наносите уље близу очију.
Практиковање ароматерапије кориштењем уља лаванде такође може бити ефикасан и сигуран начин за ублажавање главобоља. Размислите о томе да га сипате у дифузер и распршите у просторији у којој боравите или нанесите малу количину на дланове, протрљајте руке, а затим удахните мирис.
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Поред етеричних уља, уколико се суочавате са главобољом, можете да користите хладну облогу, уколико вам прија, сами масирате тачке притиска, али је важно и да пијете довољну количину воде сваког дана, јер дехидратација је један од најчешћих узрока главобоље.
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