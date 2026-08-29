Logo

Лепа Лукић има највећу пензију на естради: Већ 23 године на рачун јој лијежу велике паре

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 14:13

Коментари:

0
Пјецачица Лепа Лукић
Фото: Screenshot/Youtube

Краљица народне музике Лепа Лукић поносно носи титулу естрадног пензионера са највећим примањима у региону. Према писањима медија, пјевачица сваког мјесеца из три различита извора добије укупно око 326.000 динара (око 2.770 евра).

Лепа Лукић не крије да је обезбијеђена са свих страна, а њена мјесечна примања долазе из три потпуно различите касе.

Бањалука Опен У-14

Тенис

Завршен Бањалука Опен У-14: Цар и Огризек шампиони

Основна радна пензија: Износи 107.000 динара. Ову пензију је зарадила дугогодишњим радним стажом, а како је сама открила, у статусу истакнутог естрадног умјетника провела је 25 година (прије него што је постала "обичан" естрадни умјетник), што јој је обезбиједило знатно већу пензиону основицу.

Национално признање (национална пензија): Држава Србија јој је 2011. године додијелила национално признање за изузетан допринос култури. Из овог буџета Лепој сваког мјесеца лијеже додатних 73.000 динара.

Инострана (канадска) пензија: Највећи дио њених прихода стиже директно из Канаде. Ријеч је о насљедној породичној пензији коју прима након смрти свог покојног супруга, а која износи чак 1.250 евра мјесечно.

"Пензионерка сам већ 23 године, могу да трошим једну пензију недјељно!"

Лепа је отворено говорила о својим финансијама и истакла да је сваку пару и те како заслужила.

"Ја немам везе с пензионерима, јесам у тим годинама, али дружим се с младима. Ја сам у пензији пуне 23 године. Ништа не тражим, ја сам задовољна. Три пензије имам. Све сам заслужила", изјавила је пјевачица, додајући у свом стилу: "Ја могу да трошим једну пензију недјељно, не морам да се устежем".

Невријеме на ауто-путу

Друштво

Лед зауставио саобраћај на улазу на ауто-пут ''9. јануар''

Пјева искључиво из љубави, новац јој не треба

Иако и даље повремено наступа и обрадује своју публику, легендарна пјевачица наглашава да јој новац од наступа и снимања нових пјесама уопште није потребан како би лагодно живјела.

"Што морам да наступам ја? Не морам. Ја пјевам што волим. Што се новца тиче, не морам никад да запјевам! Имам добра примања, три пензије. Канадску, једну нормалну са радним стажом и имам националну пензију. Али, ја волим. То мене подмлађује, враћа ме у младост, пуна сам енергије, ништа ми није тешко", признала је Лепа.

(Блиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лепа Лукић

Пјевачица

пензије

естрада

Коментари (0)

Прочитајте више

Пожар у Кључу код Гацка

Градови и општине

Велики пожар код Гацка, све расположиве снаге на терену

2 ч

0
Сликовит поглед на хидроелектрану окружену бујним зеленилом и планинама, под облачним небом.

Свијет

Хидроелектрана у Мађарској затворена због ниског водостаја ријеке Тисе

2 ч

0
Материјал расут по брзом путу

Бања Лука

Возачи, опрез, опасност на брзом путу: Грана у другом дијелу Бањалуке

2 ч

0
Шелф облаци у Приједори

Градови и општине

Град пао и у Приједору, примијећени и шелф облаци

2 ч

0

Више из рубрике

Слоба Радановић

Сцена

Слоба Радановић доживио саобраћајну незгоду: Пјевач се огласио и открио шта се десило

4 ч

0
Теа Билановић

Сцена

Теа хитно оперисана: Позната пјевачица завршила у болници

17 ч

0
Јован Радуловић Јоџир са шеширом сједи и подиже руку.

Сцена

Јоџир се огласио након хапшења: ''Извријеђао сам полицајца, и он је био безобразан''

1 д

0
Сања Кужет - новинар, ТВ лице, ТВ презентер, водитељица, Звезде Гранда

Сцена

Сања Кужет напустила "Звезде Гранда" послије 13 година

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

25

Невријеме са крупним ледом причинило штету на подручју Кнежице

15

21

Вибер увео велике промјене: Ево шта је све ново у апликацији

15

08

Цвијановић: Сити смо лажне сарајевске правде и једнако лажних моралних лекција

14

55

Како ублажити главобољу без таблете?

14

48

Покушали да му украду паре и телефон: Претукли га кад је почео да пружа отпор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима