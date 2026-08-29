Лепа Лукић има највећу пензију на естради: Већ 23 године на рачун јој лијежу велике паре

Аутор:АТВ редакција
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Краљица народне музике Лепа Лукић поносно носи титулу естрадног пензионера са највећим примањима у региону. Према писањима медија, пјевачица сваког мјесеца из три различита извора добије укупно око 326.000 динара (око 2.770 евра).
Лепа Лукић не крије да је обезбијеђена са свих страна, а њена мјесечна примања долазе из три потпуно различите касе.
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Основна радна пензија: Износи 107.000 динара. Ову пензију је зарадила дугогодишњим радним стажом, а како је сама открила, у статусу истакнутог естрадног умјетника провела је 25 година (прије него што је постала "обичан" естрадни умјетник), што јој је обезбиједило знатно већу пензиону основицу.
Национално признање (национална пензија): Држава Србија јој је 2011. године додијелила национално признање за изузетан допринос култури. Из овог буџета Лепој сваког мјесеца лијеже додатних 73.000 динара.
Инострана (канадска) пензија: Највећи дио њених прихода стиже директно из Канаде. Ријеч је о насљедној породичној пензији коју прима након смрти свог покојног супруга, а која износи чак 1.250 евра мјесечно.
Лепа је отворено говорила о својим финансијама и истакла да је сваку пару и те како заслужила.
"Ја немам везе с пензионерима, јесам у тим годинама, али дружим се с младима. Ја сам у пензији пуне 23 године. Ништа не тражим, ја сам задовољна. Три пензије имам. Све сам заслужила", изјавила је пјевачица, додајући у свом стилу: "Ја могу да трошим једну пензију недјељно, не морам да се устежем".
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Иако и даље повремено наступа и обрадује своју публику, легендарна пјевачица наглашава да јој новац од наступа и снимања нових пјесама уопште није потребан како би лагодно живјела.
"Што морам да наступам ја? Не морам. Ја пјевам што волим. Што се новца тиче, не морам никад да запјевам! Имам добра примања, три пензије. Канадску, једну нормалну са радним стажом и имам националну пензију. Али, ја волим. То мене подмлађује, враћа ме у младост, пуна сам енергије, ништа ми није тешко", признала је Лепа.
(Блиц)
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