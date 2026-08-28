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Теа хитно оперисана: Позната пјевачица завршила у болници

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 22:14

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Теа Билановић
Фото: Инстаграм

Пјевачица Теа Билановић прије двије недјеље суочила се са изненадним здравственим проблемом који је захтијевао хитну реакцију љекара.

Према информацијама до којих је “Информер” дошао, Теи је пукло слијепо цријево због чега је хитно оперисана.

Све се догодило изненада, а ситуација је била таква да није било простора за одлагање, већ је било неопходно да се одмах реагује и уради хируршка интервенција.

Теа Билановић прије само два дана прославила је 21. рођендан.

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Тагови :

Теа Билановић

Операција

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Теа хитно оперисана: Позната пјевачица завршила у болници

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