Теа хитно оперисана: Позната пјевачица завршила у болници

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пјевачица Теа Билановић прије двије недјеље суочила се са изненадним здравственим проблемом који је захтијевао хитну реакцију љекара.
Према информацијама до којих је “Информер” дошао, Теи је пукло слијепо цријево због чега је хитно оперисана.
Све се догодило изненада, а ситуација је била таква да није било простора за одлагање, већ је било неопходно да се одмах реагује и уради хируршка интервенција.
Теа Билановић прије само два дана прославила је 21. рођендан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
57
22
50
22
35
22
20
22
14
Тренутно на програму