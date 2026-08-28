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Сања Кужет напустила "Звезде Гранда" послије 13 година

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 13:36

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Сања Кужет - новинар, ТВ лице, ТВ презентер, водитељица, Звезде Гранда
Фото: Instagram/Sanja Kuzet/printscreen

Сања Кужет више неће бити дио музичког такмичења „Звезде Гранда“ након 13 година сарадње са Гранд продукцијом.

Гранд продукција захвалила се Сањи на професионализму, харизми и доприносу емисији.

Након што је послије породиљског одсуства, било ријечи о повратку Сање Кужет у музичко такмичење “Звезде Гранда” огласила се Гранд продукција и открила да је сарадњи дугој 13 година дошао крај.

Гранд продукција обавјештава јавност да Сања Кужет, након 13 година успешне сарадње, више неће бити дио наше продукције и емисије „Звезде Гранда“.

– Након заједничког сагледавања будућих планова, Сања Кужет и Гранд продукција донијели су одлуку о споразумном завршетку сарадње! Од Сање се растајемо у пријатељском и коректном тону, уз велико међусобно поштовање, захвалност и уважавање свега што смо заједно градили током претходних година! Сања је својим професионализмом, харизмом, енергијом и преданошћу оставила снажан и неизбрисив печат у нашој продукцији. Њено присуство било је важан дио „Звезда Гранда“, а године које смо провели заједно заувијек ће остати дио историје ове емисије и Гранда.

Желимо јој много среће и успјеха у будућим пословним и животним изазовима! Вјерујемо у Сању и навијаћемо за њу и у годинама које долазе, са истим поносом и подршком коју смо јој пружали свих претходних година – стоји у њиховој објави.

„Звезде Гранда“ настављају даље, а у наредној сезони публику ће поново дочекати добро познати и омиљени водитељски тандем, Ана Севић и Милан Митровић.

Недавно је Сања Кужет за медије остала недоречена о свом повратку, у “Звезде Гранда”:

– На одмору сам још увијек. Чујте се са Весном око свега шта треба. Почетком септембра се чујемо, лијеп поздрав – рекла је за Курир и већ тада пробудила многе сумње.

Сања је, подсјетимо, такмичење “Звезде Гранда” напустила је почетком 2024. године, како би у миру дочекала свог трећег сина Вука. Иако су је гледаоци одмах након порођаја очекивали, она је паузирала двије сезоне, а сада је донијела одлуку, да се у овај пројекат више не враћа, пише Блиц.

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Тагови :

Сања Кужет

Звезде Гранда

музика

такмичење

Отказ

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