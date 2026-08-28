Киша и грмљавина на Велику Госпојину слуте само једно

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Наши преци вјеровали су да временске прилике на Велику Госпојину могу да наговијесте какав нас период чека. Посматрали су небо, кишу, сунце и промјене у природи, тражећи у њима знакове за јесен и зиму.
Велика Госпојина сматра се једном од важних прекретница у години, јер се празнује у вријеме када љето полако уступа мјесто јесени.
Занимљивости
На Велику Госпојину, по старом вјеровању, овај састојак треба додати у храну
Због тога су се за овај дан везивала бројна народна вјеровања, посебно она која се односе на вријеме, природу и промјену годишњег доба.
Према народном вјеровању, ако је око Велике Госпојине лијепо, ведро и сунчано вријеме, очекивао се мирнији и пријатнији наставак године.
Друштво
Врхунац је топлотног таласа, очекују нас рекорди и упозорења
Ако би, пак, празник обиљежили киша, облаци и невријеме, људи су то тумачили као најаву промјенљивог и хладнијег периода који долази.
Посебно се обраћала пажња на грмљавину и нагле промјене времена.
Наши стари су вјеровали да такве појаве нису случајне и да могу бити знак промјене времена у наредним недјељама.
Са Великом Госпојином везује се и период познат као међудневница, вријеме између Велике и Мале Госпојине. У том периоду традиционално се брало љековито биље, за које се вјеровало да има посебну снагу, док се природа полако припремала за долазак јесени, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму