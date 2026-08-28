Logo

Киша и грмљавина на Велику Госпојину слуте само једно

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 14:10

Коментари:

0
Киша и грмљавина на Велику Госпојину слуте само једно
Фото: ATV

Наши преци вјеровали су да временске прилике на Велику Госпојину могу да наговијесте какав нас период чека. Посматрали су небо, кишу, сунце и промјене у природи, тражећи у њима знакове за јесен и зиму.

Велика Госпојина сматра се једном од важних прекретница у години, јер се празнује у вријеме када љето полако уступа мјесто јесени.

илу-храна--30052026

Занимљивости

На Велику Госпојину, по старом вјеровању, овај састојак треба додати у храну

Због тога су се за овај дан везивала бројна народна вјеровања, посебно она која се односе на вријеме, природу и промјену годишњег доба.

Народна вјеровања

Према народном вјеровању, ако је око Велике Госпојине лијепо, ведро и сунчано вријеме, очекивао се мирнији и пријатнији наставак године.

Топлотни талас врућина

Друштво

Врхунац је топлотног таласа, очекују нас рекорди и упозорења

Ако би, пак, празник обиљежили киша, облаци и невријеме, људи су то тумачили као најаву промјенљивог и хладнијег периода који долази.

Посебно се обраћала пажња на грмљавину и нагле промјене времена.

Наши стари су вјеровали да такве појаве нису случајне и да могу бити знак промјене времена у наредним недјељама.

Међудневница

Са Великом Госпојином везује се и период познат као међудневница, вријеме између Велике и Мале Госпојине. У том периоду традиционално се брало љековито биље, за које се вјеровало да има посебну снагу, док се природа полако припремала за долазак јесени, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Велика Госпојина

народно вјеровање

невријеме

падавине

Јесен

Коментари (0)

Више из рубрике

Мађарски новинари у студијској посјети Сутјесци

Друштво

Мађарски новинари у студијској посјети Сутјесци

1 ч

0
Младић који је прегажен у Бијељанима стабилно, два пута оперисан

Друштво

Младић који је прегажен у Бијељанима стабилно, два пута оперисан

2 ч

0
"Tropic Малопродаја" и ове године уз родитеље и првачиће: Заједно за велике почетке

Друштво

"Tropic Малопродаја" и ове године уз родитеље и првачиће: Заједно за велике почетке

2 ч

0
Друштвена мрежа је врста интернет сервиса, која се најчешће јавља у облику платформе, прозора или веб странице .

Друштво

Одустали од потпуне забране: Ево шта ЕУ сада планира за дјецу

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

09

На помолу промјена времена

15

05

Порука надлежнима у Бањалуци: Ријешите то већ једном

15

04

Које грожђе је најздравије: Разлика није само у боји

15

00

Пчелари, опрез: Креће запрашивање комараца у Бањалуци

14

53

Вучић: Хаг је хтио да Младић умре иза решетака

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима