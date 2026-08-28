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Звезда издала хитно саопштење послије дебакла

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 14:36

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Звезда издала хитно саопштење послије дебакла
Фото: Tanjug / AP / DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Управни одбор Црвене звезде огласио се послије тешког пораза у Плзењу, затражио хитну анализу спортског сектора и стручног штаба, а избори за предсједника клуба и нови Управни одбор биће одржани почетком децембра.

Фудбалери Црвене звезде изгубили су од Викторије у Плзењу са 5:1 и тако остали без Лиге Европе.

Саопштење Управног одбора ФК Црвена звезда вам преносимо у цјелости и без редакцијских корекција:

"Управни одбор ФК Црвена звезда је одржао сједницу послије утакмице у Чешкој и донио сљедеће закључке:

1. Управни одбор је оцијенио пораз у Плзењу као један од најтежих пораза у новијој историји Црвене звезде и затражио од спортског сектора да у сарадњи са шефом стручног штаба у најкраћем року направи анализу и поднесе извјештај Управном одбору.

2. Заказане изборе за предсједника клуба и нови Управни одбор у складу са статутарном процедуром спровести одмах по завршетку јесењег дијела првенства 4, 5. и 6. децембра.

3. До окончања изборног процеса мобилисати све расположиве спортске капацитете и остварити све зацртане спортске циљеве, а то су освајање јесење шампионске титуле и побједе у Лиги конференције које нас воде у завршницу овог УЕФА такмичења.

4. Максимално одговорно и професионално се опходити према свим изазовима у циљу стабилизације читавог клуба до избора новог руководства".

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Тагови :

ФК Црвена звезда

Лига Европе

Лига Конференција

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