Звезда издала хитно саопштење послије дебакла

Аутор:АТВ редакција
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Управни одбор Црвене звезде огласио се послије тешког пораза у Плзењу, затражио хитну анализу спортског сектора и стручног штаба, а избори за предсједника клуба и нови Управни одбор биће одржани почетком децембра.
Фудбалери Црвене звезде изгубили су од Викторије у Плзењу са 5:1 и тако остали без Лиге Европе.
Саопштење Управног одбора ФК Црвена звезда вам преносимо у цјелости и без редакцијских корекција:
"Управни одбор ФК Црвена звезда је одржао сједницу послије утакмице у Чешкој и донио сљедеће закључке:
1. Управни одбор је оцијенио пораз у Плзењу као један од најтежих пораза у новијој историји Црвене звезде и затражио од спортског сектора да у сарадњи са шефом стручног штаба у најкраћем року направи анализу и поднесе извјештај Управном одбору.
2. Заказане изборе за предсједника клуба и нови Управни одбор у складу са статутарном процедуром спровести одмах по завршетку јесењег дијела првенства 4, 5. и 6. децембра.
3. До окончања изборног процеса мобилисати све расположиве спортске капацитете и остварити све зацртане спортске циљеве, а то су освајање јесење шампионске титуле и побједе у Лиги конференције које нас воде у завршницу овог УЕФА такмичења.
4. Максимално одговорно и професионално се опходити према свим изазовима у циљу стабилизације читавог клуба до избора новог руководства".
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