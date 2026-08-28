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Порука надлежнима у Бањалуци: Ријешите то већ једном

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 15:05

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Вода цури из шахта у Бањалуци
Фото: Screenshot

Из Градског одбора СНСД Бањалука упозорили су да скоро да нема насеља у Бањалуци гдје из шахтова не избија вода.

Грађани се, изгледа узалуд, жале и траже од надлежних да се проблеми ријеше али, како сада ствари стоје, ништа од тога, навели су из бањалучког СНСД.

На друштвеној мрежи Инстаграм објавили су видео који показује једну од локација гдје вода тече из шахта.

"И у Новој Вароши имају тај проблем. Ријешите то већ једном!", поручили су из ГрО СНСД Бањалука.

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Тагови :

Вода

Бањалука

СНСД

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