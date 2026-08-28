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Колапс у Бањалуци овог јутра

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 08:33

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Бањалука саобраћај колапс гужва затворена саобраћајница кружни ток раскрсница
Фото: RTRS

Бањалучане и све оне, који саобраћају у граду на Врбасу, овог јутра дочекао је колапс.

Један од разлога је и затварање једног дијела кружног тока у изградњи код Ауди сервиса. Затворен је дио према Ади због радова.

Такође, формирана је и велика колона аутомобила на источном транзиту од Старчевице до кружног тока.

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Тагови :

Бања Лука

саобраћај

колапс

гужве у Бањалуци

Возачи

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