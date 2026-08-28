Колапс у Бањалуци овог јутра

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучане и све оне, који саобраћају у граду на Врбасу, овог јутра дочекао је колапс.
Један од разлога је и затварање једног дијела кружног тока у изградњи код Ауди сервиса. Затворен је дио према Ади због радова.
Такође, формирана је и велика колона аутомобила на источном транзиту од Старчевице до кружног тока.
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