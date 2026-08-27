Минић, Голубовић и Ромић положили вијенац на споменик Петру Кочићу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министар просвјете и културе Боривоје Голубовић и генерални секретар предсједника Републике Марко Ромић у име институција Републике Српске положили су вијенац код споменика Петру Кочићу у бањалучком парку који носи назив по овом великом српском писцу, пјеснику и народном трибуну.
Вијенце су положили и представници Генералног конзулата Србије у Бањалуци, Удружења књижевника Републике Српске и представници институција културе.
Свечано отварање манифестације 61. "Кочићев збор" биће уприличено вечерас у 20.00 часова у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске, а централни дио манифестације биће одржан у недјељу, 30. августа, на зборишту у Стричићима.
Током четири дана биће реализовани бројни књижевни, културно-умјетнички и традиционални садржаји на више локација у Бањалуци, Стричићима, Гомионици, Јелићки и Београду.
Култура
Почиње "Кочићев збор", отварању присуствују Минић и Голубовић
Влада Републике Српске усвојила је програм 61. "Кочићевог збора" и обезбиједила средства за реализацију манифестације.
Велики српски писац, пјесник и народни трибун Петар Кочић /1877-1916/ умро је 27. августа 1916. године, преноси Срна.
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