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Минић, Голубовић и Ромић положили вијенац на споменик Петру Кочићу

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 11:15

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Минић и Голубовић полагање вијенаца Парк Петар Кочић
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министар просвјете и културе Боривоје Голубовић и генерални секретар предсједника Републике Марко Ромић у име институција Републике Српске положили су вијенац код споменика Петру Кочићу у бањалучком парку који носи назив по овом великом српском писцу, пјеснику и народном трибуну.

Вијенце су положили и представници Генералног конзулата Србије у Бањалуци, Удружења књижевника Републике Српске и представници институција културе.

Свечано отварање манифестације 61. "Кочићев збор" биће уприличено вечерас у 20.00 часова у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске, а централни дио манифестације биће одржан у недјељу, 30. августа, на зборишту у Стричићима.

Голубовић Минић Ромић
Голубовић Минић Ромић
ATV

Током четири дана биће реализовани бројни књижевни, културно-умјетнички и традиционални садржаји на више локација у Бањалуци, Стричићима, Гомионици, Јелићки и Београду.

61. Кочићев збор

Култура

Почиње "Кочићев збор", отварању присуствују Минић и Голубовић

Влада Републике Српске усвојила је програм 61. "Кочићевог збора" и обезбиједила средства за реализацију манифестације.

Велики српски писац, пјесник и народни трибун Петар Кочић /1877-1916/ умро је 27. августа 1916. године, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Боривоје Голубовић

Марко Ромић

Парк Петар Кочић

61. Кочићев збор

Бања Лука

полагање вијенаца

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