Сачињавање програма економских реформи до 2029. године

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске усвојила је данас информацију о активностима на изради програма економских реформи Републике Српске за период од 2027. до 2029. године и координацији активности везаних за припрему програма економских реформи БиХ за тај период.
За израду програма, као и за координацију активности везаних за припрему програма економских реформи БиХ задужено је Министарство финансија.
Министарство финансија је задужено да у изради програма економских реформи Републике Српске за период 2027-2029. године користи заједничке закључке Економског и финансијског дијалога ЕУ и регионалних партнера као оквир за дефинисање приоритета и политика, искључиво у мјери у којој су у складу са уставним, овлашћењима и надлежностима институција Републике Српске.
Сва министарства и институције ће у сарадњи са Министарством финансија учествовати у процесу израде структурних реформи у оквиру програма економских реформи Републике Српске за период 2027-2029. године, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.
Тим за израду и праћење структурних реформи благовремено ће доставити потребне информације Министарству финансија да би програм економских реформи могао бити израђен у складу са дефинисаним роковима.
Биће спровођене активности обједињавања и усклађивања текста програма економских реформи БиХ за период 2027-2029. године, са захтјевом да Република Српска остане јасно видљива у процесу и документу, а у складу са уставним овлаштењима и надлежностима Републике Српске, наводи се у саопштењу
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