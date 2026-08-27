Logo

Сачињавање програма економских реформи до 2029. године

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 11:54

Коментари:

0
Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Фото: ATV

Влада Републике Српске усвојила је данас информацију о активностима на изради програма економских реформи Републике Српске за период од 2027. до 2029. године и координацији активности везаних за припрему програма економских реформи БиХ за тај период.

За израду програма, као и за координацију активности везаних за припрему програма економских реформи БиХ задужено је Министарство финансија.

Министарство финансија је задужено да у изради програма економских реформи Републике Српске за период 2027-2029. године користи заједничке закључке Економског и финансијског дијалога ЕУ и регионалних партнера као оквир за дефинисање приоритета и политика, искључиво у мјери у којој су у складу са уставним, овлашћењима и надлежностима институција Републике Српске.

Сва министарства и институције ће у сарадњи са Министарством финансија учествовати у процесу израде структурних реформи у оквиру програма економских реформи Републике Српске за период 2027-2029. године, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

Тим за израду и праћење структурних реформи благовремено ће доставити потребне информације Министарству финансија да би програм економских реформи могао бити израђен у складу са дефинисаним роковима.

Биће спровођене активности обједињавања и усклађивања текста програма економских реформи БиХ за период 2027-2029. године, са захтјевом да Република Српска остане јасно видљива у процесу и документу, а у складу са уставним овлаштењима и надлежностима Републике Српске, наводи се у саопштењу

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Влада Републике Српске

економија

програм економских реформи

Европска унија

Коментари (0)

Више из рубрике

Poreska uprava Republike Srpske

Економија

Пореска управа: Наплата јавних прихода Српске удвостручена, дуг преполовљен

2 ч

1
Цијене нафте настављају да падају четврти дан заредом

Економија

Цијене нафте настављају да падају четврти дан заредом

3 ч

0
Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.

Економија

Колико коштају дрва у палети, а колико неисцијепана?

16 ч

2
Аларм у Волксвагену: И овај сектор губи тло под ногама

Економија

Аларм у Волксвагену: И овај сектор губи тло под ногама

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

30

"Зa 3.764 корисника иностране пензије из борачких категорија доприносе плаћа министарство"

13

14

Исправљена неправда: Стен Вавринка на УС Опену

13

14

Објављен списак земаља из којих су туристи нестали у поплавама у Непалу

13

12

Гужве испред новоотвореног тржног центра у Источном Сарајеву – East Sarajevo City Park

13

03

БОРС: Нећемо учествовати на Сабору демобилисаних бораца

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима