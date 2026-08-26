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Аларм у Волксвагену: И овај сектор губи тло под ногама

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 20:10

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Аларм у Волксвагену: И овај сектор губи тло под ногама

Њемачки произвођач аутомобила Волксваген ће у оквиру новог програма штедње смањити број радних мјеста у менаџменту за 25 одсто, изјавио је данас извршни директор компаније Оливер Блуме.

Смањење ће првенствено обухватити администрацију, развој и продају, односно послове који нису директно повезани са производњом аутомобила, преноси "Шпигел".

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Блуме је поручио да сви делови компаније морају да допринесу смањењу трошкова.

Синдикати Волксвагена упозоравају да би компанија могла да укине до 140.000 радних мјеста, укључујући већ договорена смањења, пренио је "Блумберг".

Блуме је саопштио запосленима да ће отприлике половина додатног смањења броја радних мјеста у компанији морати да буде спроведена у Њемачкој, чиме је додатно заоштрен спор са синдикатима око реструктурирања највећег европског произвођача аутомобила.

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Он је током састанка са запосленима у главној фабрици Волксвагена у Волфсбургу поручио да су такве мјере неопходне јер су фиксни трошкови компаније 30 одсто виши него код конкурената, преноси "Б92".

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Тагови :

Волксваген

Њемачка

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