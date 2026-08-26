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У понедјељак протест возача испред зграде ЕУ у Сарајеву

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Аутор:

Валерија Илић
26.08.2026 19:50

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Превозници на граници.
Фото: АТВ

Почетак септембра могао би бити пресудан за регионалне возаче. Протестном шетњом испред зграде делегације ЕУ у Сарајеву подсјетиће на своје захтјеве који ће се наћи пред Европском комисијом.

"Све ово са циљем да пошаљемо што јаснију поруку да од наших захтјева одустати нећемо, јер Европска комисија засједа наш проблем 01. септембра, тако да уколико не буде никаквих позитивних одговора из Брисела ми ћемо морати дефинитивно ми ћемо дефинитивно морати да протестујемо на границама са Европском унијом", члан Конзорцијум „Логистика БиХ“ Никола Брковић.

Регион је, кажу јединствен. Уколико понуђена рјешења буду негативна, превозници најављују радикалне потезе.

"Ми смо спремни заједно, регионално, са Србијом, Црном Гором, Македонијо да идемо у тоталне протесте, односно у блокаде граничних прелаза, јер ми смо нажалост приморани на то, јер тренутно немамо другу алтернативу, искористили смо све могуће преговарачке ресурсе и алтернативе, тако да једино нам је остало да протестујемо на границама и да зауставимо протоке роба, које ће надам се освијестити и довести до некаквог рјешења.", рекао је члан Управе Конзорцијума „Логистика БиХ“ Зијад Шарић.

Током вишемјесечних разговора са европским институцијама давали су конкретне приједлоге за рјешавање проблема, али углавном су сви били одбијани без понуде алтернативе. Једино је Хрватска имала разумијевања.

"Сви превозници су се удружили у истом проблему, једино је Хрватска има разумијевања за овај проблем и покренула је са мртве тачке издавање виза, још није дошло до реализације истог, али су једнини они који су урадили на том пољу нешто, пошто је у Сабору прошао тај закон за визе и прошао у Службеном гласнику Републике Хрватске", додао је Шарић.

И док чекају одлуку из Брисела, дио возача није оптимистичан. Нема наде да ће доћи до значајнијих промјена.

"Па ја лично немам више предвиђање, с обзиром на ова до сада дешавања и њихове реакције, нешто немамо неко очекивање, очигледно да су они имали тај чврсти план да нас једноставно поремете у овим нашим дјелатностима, да нам узму возаче, послове, мислим да морамо да се боримо до краја, да можда тражимо помоћ и просто солидарност наших фирми за које радимо као што су велики извозници из Италије, Њемачке, Француске", изјавио је превозник из Црне Горе Славко Пајовић.

Професионални возачи који у Шенген улазе искључиво ради међународне транспортне операције и трговине и даље се тестирају као обични туристи. Због правила 90/180 возачи добијају забране уласка, а превозници остају без радне снаге. Због свега ће заједно са својим породицама на улице како би по ко зна који пут указали на своје проблеме.

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Тагови :

превозници

Сарајево

Возачи

Европска унија

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