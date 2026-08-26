Огласио се Нешић након хапшења Шешеља: Одлука у наредних седам дана

Аутор:Стеван Лулић
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Предсједник ДНС-а Ненад Нешић огласио се након хапшења Дејана Шешеља, извршног директора за финансије ХЕ Бистрица и кандидата за Парламент БиХ испред ове странке.
Нешић је позвао Надзорни одбор ХЕ Бистрица да Шешеља разријеши дужности и поручио да ће његова судбина у странци бити позната у наредних седам дана.
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"Позивам Надзорни одбор ХЕ Бистрица да одмах смијени Дејана Шешеља са мјеста извршног директора за финансије, јер он мора сносити одговорност за своје поступке и не заслужује да обавља јавну функцију", рекао је Нешић.
Он додаје да му је Шешељ током њиховог разговора рекао да ће поднијети оставку.
"Разговарао сам данас са Шешељем који ми је рекао да ће поднијети оставку у ХЕ Бистрици, и ја позивам Надзорни одбор да га разријеши дужности. Што се тиче ДНС-а, Предсједништво ДНС-а ће на првој сједници која ће бити одржана у наредник седам дана донијети одлуку о његовој судбини у странци", поручио је Нешић.
У јавном животу, каже предсједник ДНС-а, мора постојати одговорност и свако мора сносити посљедице за своје поступке.
Подсјећамо, полиција у Источном Сарајеву ухапсила је јуче, 25. августа Дејана Шешеља, бившег директора ХЕ "Бистрица", након што је утврђено да је био под дејством наркотика.
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Према незваничним информацијама, током контроле, полиција је код Шешеља пронашла и наркотике.
Њему је, како су пренијели медији, одређен и двадесетчетворочасовни притвор.
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