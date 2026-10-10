Смртоносни ураган погодио Америку: 868.000 људи без струје, броје се мртви

Коментари:0
Двије особе погинуле су на Флориди и у Алабами усљед снажног удара урагана Исајас, док је више од 868.000 корисника остало без електричне енергије, саопштиле су власти ових америчких савезних држава.
Локални званичници су навели да су се оба смртна случаја догодила након што су стабла, која је оборио олујни вјетар, пала на породичне куће једно у округу Ескамбија на Флориди, а друго у Бирмингему у Алабами, док се олуја кретала ка унутрашњости континента.
Иако је ураган у међувремену ослабио на ниво посттропског циклона, Исајас и даље представља озбиљну пријетњу од катастрофалних поплава и разорних торнада, упозоравају метеоролози и надлежне службе.
Друштво
Сутра обавезно урадите ово: Велики празник доноси ријечи које лијече
Бројна домаћинства остала су у мраку широм Флориде, Алабаме и Џорџије. Најтежа ситуација је на Флориди гдје је без струје 438.137 корисника, у Алабами је упало у мрак 294.662 Домаћинстава, док је у Џорџији без напајања остало 111.105 корисника.
Иако су упозорења на олујне таласе укинута, Национални центар за урагане (NHC) упозорава на могућност изливања ријека и стравичних бујичних поплава на југу Алабаме, дијеловима Флориде и југозападне Џорџије.
Гувернерка Алабаме Кеј Ајви упозорила је грађане на могућу појаву торнада и апеловала да се спреме за најгори сценарио, док су на Флориди све екипе за заштиту и спасавање већ на терену како би санирале штету и васпоставиле снабдијевање струјом.
7:45 PM CDT: this might be the most insane footage I’ve taken in 26 tropical cyclones and 12 years of chasing.
#FLwx #Isaias #Florida #Hurricane https://t.co/AMN6x9w5Kv— Tyler Spalding (@FloridaPA27) October 10, 2026
(Танјуг)
Друштво
2 ч0
Кошарка
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч1
Најновије
Најчитаније
21
56
21
47
21
37
21
32
21
15
Тренутно на програму