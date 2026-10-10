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Трамп: Донијећу одлуку о преносу погубљења Нидала Хасана

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10.10.2026 20:16

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Трамп: Донијећу одлуку о преносу погубљења Нидала Хасана
Фото: Tanjug / AP / Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да ће донијети коначну одлуку о томе да ли ће погубљење Нидала Хасана, планирано за децембар, бити преношено уживо, након широко распрострањених критика предложеног преноса.

Трамп је признао аргументе обје стране, сугеришући да би пренос погубљења могао да одврати сличне злочине.

Описао је Хасана као окрутног убицу, додајући да зна преференције војске, али да ће донијети коначну одлуку.

Његови коментари су услиједили дан након што је потпредсједник Џејмс Дејвид Венс изразио несигурност око тога да ли погубљење треба да се преноси уживо.

Случај је изазвао међународне критике, као и критику од папе.

У нападу у бази Форт Худ у Тексасу 2009. године Хасан је убио 13 особа, од којих су 12 били војници, а 30 је ранио. Њега је ранио полицајац који је одговорио на позив.

Његово погубљење биће прво које је извршио стрељачки вод америчке војске од 1945. године, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

погубљење

Нидал Малик Хасан

Сједињене Америчке Државе

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