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Експлозија на аеродрому, повријеђен већи број људи

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10.10.2026 18:07

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Аеродром је уређена површина на копну или води (која може обухватати и објекте, инсталације и опрему) намjењена за полijетање, слijетање, кретање и смjештај ваздухоплова
Фото: pexels/ Wendy Wei

Већи број људи је повријеђен у експлозији на међународном аеродрому у Ријаду, према ријечима два очевица и двије особе упознате са догађајем, а путници су евакуисани из дијелова објекта.

Раније је јављено да је Међународни аеродром "Краљ Халид" у саудијској пријестоници Ријад евакуисан након што је пријављена експлозија.

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Један од очевидаца је рекао да је видио експлозију, а затим и више људи како леже повријеђени на земљи унутар аеродрома. Више од десетак кола хитне помоћи стигло је на аеродром.

Данашњи инцидент догодио се у околностима ракетних напада јеменских Хута, повезаних са Ираном, на Саудијску Арабију. Аеродром је већ два пута био мета напада ове седмице, при чему су четири особе погинуле, а други су рањени, док је један авион тешко оштећен.

Сајт за праћење летова "флајтрадар" показао је да су сви летови за Ријад или преусмјерени или отказани, а само је хеликоптер у једном тренутку виђен изнад аеродрома.

Аеродром је позвао путнике да директно контактирају своје авио-компаније и провјере статус свог лета прије самог пута.

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"Кувајт ервејз" је саопштио да је отказао летове до и из саудијске престонице због затварања аеродрома у Ријаду због "безбједносне ситуације".

(Срна)

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Тагови :

Саудијска Арабија

Експлозија

Аеродром

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