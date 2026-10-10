Експлозија на аеродрому, повријеђен већи број људи

Аутор:АТВ редакција
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Већи број људи је повријеђен у експлозији на међународном аеродрому у Ријаду, према ријечима два очевица и двије особе упознате са догађајем, а путници су евакуисани из дијелова објекта.
Раније је јављено да је Међународни аеродром "Краљ Халид" у саудијској пријестоници Ријад евакуисан након што је пријављена експлозија.
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Један од очевидаца је рекао да је видио експлозију, а затим и више људи како леже повријеђени на земљи унутар аеродрома. Више од десетак кола хитне помоћи стигло је на аеродром.
Данашњи инцидент догодио се у околностима ракетних напада јеменских Хута, повезаних са Ираном, на Саудијску Арабију. Аеродром је већ два пута био мета напада ове седмице, при чему су четири особе погинуле, а други су рањени, док је један авион тешко оштећен.
Сајт за праћење летова "флајтрадар" показао је да су сви летови за Ријад или преусмјерени или отказани, а само је хеликоптер у једном тренутку виђен изнад аеродрома.
Аеродром је позвао путнике да директно контактирају своје авио-компаније и провјере статус свог лета прије самог пута.
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"Кувајт ервејз" је саопштио да је отказао летове до и из саудијске престонице због затварања аеродрома у Ријаду због "безбједносне ситуације".
(Срна)
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