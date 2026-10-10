Воз који је превозио 400 туриста ударио у кран: Има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Три радника повријеђена су данас, од којих један тешко, када је воз ударио у кран код италијанског мјеста Рокаразо, пренио је лист "Месађеро".
Несрећа се догодила када се воз Италијанске трансибирске жељезнице на историјској туристичкој линији кроз регије Абруцо и Молизе сударио из још неутврђених разлога са тешком грађевинском машином опремљеном краном, која је коришћена за радове на реконструкцији моста.
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У судару су повријеђена три радника фирме ангажоване на извођењу радова, а сви су страни држављани. Међу њима је био и 56-годишњи држављанин Сенегала који је задобио тешке вишеструке повреде и хеликоптером је пребачен у болницу "Сан Салваторе" у граду Аквили.
Његово здравствено стање је неизвјесно, мада се наводи да му живот није угрожен. Остала два радника, оба у педесетим годинама, примљена су у болницу у Кастел ди Сангру са лакшим повредама.
Машиновође и око четири стотине туриста у возу прошли су без повреда, али су били видно потресени инцидентом.
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На лице мјеста стигле су екипе хитне помоћи из Пескокостанца и припадници карабињера из јединице “Алто Сангро” како би реконструисали ток судара и утврдили одговорност.
(Телеграф)
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