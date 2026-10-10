Пропао покушај разрјешења албанске АИ министарке

Аутор:АТВ редакција
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Уставни суд Албаније одбацио је већином гласова захтјев 39 посланика Демократске партије који су тражили да се као неуставне пониште одредбе председничких декрета повезане са именовањем Диеле, виртуелне министарке засноване на вештачкој интелигенцији.
Суд није коначно оцијенио да ли је њено именовање у складу са Уставом, већ је закључио да нема надлежност да разматра захтев по основама на које се опозиција позвала.
У образложењу одлуке наводи се да, без обзира на терминологију коришћену у декрету, Диела не представља конкретног уставног функционера чије би именовање Уставни суд могао да преиспитује.
Суд је такође оцијенио да оспорена одредба декрета може да произведе правно дејство у односу на премијера, али не успоставља самостално нове надлежности или државне структуре, преноси Радио-телевизија Албаније.
Уставни суд Албаније нагласио је и да вештачка интелигенција не може да мијења уставни и правни поредак у вези са вршењем јавних овлашћења, одговорношћу и полагањем рачуна, преноси Спутњик.
"Прије свега, ријеч је о новом питању о којем суд раније није заузимао став у контексту вештачке интелигенције. Друго, употреба вјештачке интелигенције не може да мијења уставни и законски поредак у погледу вршења јавних овлашћења, одговорности и полагања рачуна. Употреба технолошког алата не може да ствара, проширује, преноси нити замјењује та овлашћења. Такав захтјев произлази из начела владавине права и законитости", наводи се у образложењу Суда, преноси Репорт ТВ.
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Захтјев опозиције односио се на дијелове два предсједничка декрета којима су, према тврдњама посланика, створена нова министарска структура и одговорност премијера која није предвиђена Уставом или законом.
Суд је, међутим, оцијенио да посланици нису испунили услове за покретање спора о надлежностима уставних институција.
Одлуком није потврђена уставност Диелиног именовања, већ је захтјев одбачен због ограничења надлежности Суда.
Уставни суд је разматрао да ли се случај може испитивати кроз контролу нормативних аката, спорове о надлежностима уставних органа и провјеру услова за именовање уставних функционера.
Суд је већином гласова одбацио захтјев опозиционих посланика, а комплетна образложена одлука биће објављена у законском року.
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