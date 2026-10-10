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Нова правила од 1. новембра: Дјеци млађој од 15 година забрањују се друштвене мреже

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10.10.2026 13:13

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Друштвена мрежа је врста интернет сервиса, која се најчешће јавља у облику платформе, прозора или веб странице .
Фото: pexels/Brian Jiz

Турска је забранила пружаоцима услуга друштвених мрежа да нуде услуге млађима од 15 година, према новим прописима Директората за кибернетичку сигурност објављеним у суботу у Службеном гласнику.

У пропису се наводи да пружаоцима услуга “не могу пружати услуге дјеци која нису навршила 15 година”.

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Пружаоци услуга морају понудити диференциране услуге и подузети потребне мјере за кориснике старије од 15 година, према прописима, додајући да би требали узети у обзир најбољи интерес малољетника и њихов физички, ментални, психолошки, социјални и емоционални развој.

Провјера старости мора дати приоритет заштити личних података, користећи методе које утврђују само да ли корисник испуњава старосну границу, а не утврђују идентитет, додаје се, пише Н1.

Наводећи да пружаоци услуга морају учинити поузданост метода верификације, своје алгоритамске структуре и политике услуга усмјерене на дјецу “јасним, подложним ревизији и тестирању за кориснике, родитеље и дирекцију”, наглашено је да морају створити јасне и кориснички прилагођене алате за родитељски надзор.

Прописи су дио новог закона о друштвеним мрежама који је турски парламент усвојио у априлу ове године.

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Пропис налаже пружаоцима услуга друштвених мрежа да понуде алате за родитељски надзор.

На основу ових одредби, родитељи ће моћи управљати поставкама рачуна своје дјеце, ограничавати вријеме кориштења и одобравати плаћене трансакције.

Будући да пропис ступа на снагу 1. новембра, верификација старости за постојеће рачуне мора бити завршена до 31. марта 2027. године. Постојећи рачуни корисника за које се утврди да су млађи од 15 година биће затворени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

друштвене мреже

Турска

забрана друштвених мрежа

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