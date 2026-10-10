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Песков открио о чему су Путин и Трамп највише разговарали

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10.10.2026 12:06

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Песков открио о чему су Путин и Трамп највише разговарали
Фото: Танјуг/АП

Већи дио телефонског разговора америчког предсједника Доналда Трампа са руским предсједником Владимиром Путином био је посвећен рјешавању украјинског сукоба, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Песков је истакао да је Путин показао разумијевање у вези са појединим приједлозима америчког лидера усмјереним на деескалацију сукоба у Украјини.

Према ријечима Пескова, Путин је током телефонског разговора пренио Трампу став Ирана о могућем рјешењу америчко-иранског рата, уз подршку иранског предсједника, преноси Интерфакс.

"У координацији са предсједником Ирана, Путин је пренио Трампу став иранске стране о могућем рјешењу сукоба", истакао је Песков.

Путин и Трамп разговарали су јуче телефоном, а Трамп је честитао руском предсједнику рођендан и пожелио му здравље и успјех, преноси Срна.

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Телефонски разговор Трампа и Путина трајао је сат и по, а према ријечима помоћника руског предсједника Јурија Ушакова, разговор је био садржајан и пријатељски.

Руски предсједник Владимир Путин рођен је 7. октобра 1952. године у Лењинграду, данашњи Санкт Петербург.

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Тагови :

Владимир Путин

Доналд Трамп

Дмитриј Песков

разговор

Сарадња

Русија

Америка

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