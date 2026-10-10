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Трамп именовао нову портпаролку Бијеле куће

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10.10.2026 08:20

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Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп саопштио је данас да је именовао Кејти Закарију за нову портпаролку Бијеле куће, гдје ће наслиједити Керолајн Ливит, похваливши њено досадашње искуство у области комуникација и ангажман у његовим предизборним кампањама, чиме је потврдио раније писање америчких медија у вези с њеним именовањем на то мјесто.

Трамп је на својој друштвеној мрежи "Truth Social" навео да Закарија тренутно ради као виша савјетница за комуникације у компанији "Trump Media & Technology Group", која управља његовом друштвеном мрежом и у којој је постигла "изузетне резултате".

Закарија је раније обављала функције портпаролке и замјенице помоћника секретара за односе с јавношћу у америчком Министарству унутрашње безбједности.

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Трамп је навео и да је Закарија учествовала у његовим предизборним кампањама, пружајући подршку у кључним савезним државама, у којима је, како је истакао, остварена побједа.

"Има беспријекорну историју подршке и од самог почетка је била одана и сјајна сарадница. Такође је посвећена присталица и члан покрета МАГА! Увјерен сам да ће Кејти постићи сјајне резултате за САД као портпаролка Бијеле куће, јер ужива поштовање медија, америчког народа и моје администрације, са којима ће одлично сарађивати", навео је Трамп.

Трамп је похвалио и досадашњу портпаролку Керолајн Ливит, оцијенивши да је "фантастично" обављала ту функцију, и пожелио успех њеној насљедници.

О именовању Закарије на место портпаролке Беле куће претходно је писало више америчких медија, укључујући Нјујорк тајмс, Фокс њуз, Ен-Би-Си њуз и Блумберг.

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Тагови :

Доналд Трамп

Бијела кућа

Америка

Кејти Закарија

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