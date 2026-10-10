Трамп именовао нову портпаролку Бијеле куће

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп саопштио је данас да је именовао Кејти Закарију за нову портпаролку Бијеле куће, гдје ће наслиједити Керолајн Ливит, похваливши њено досадашње искуство у области комуникација и ангажман у његовим предизборним кампањама, чиме је потврдио раније писање америчких медија у вези с њеним именовањем на то мјесто.
Трамп је на својој друштвеној мрежи "Truth Social" навео да Закарија тренутно ради као виша савјетница за комуникације у компанији "Trump Media & Technology Group", која управља његовом друштвеном мрежом и у којој је постигла "изузетне резултате".
Закарија је раније обављала функције портпаролке и замјенице помоћника секретара за односе с јавношћу у америчком Министарству унутрашње безбједности.
Република Српска
Додик: Земља се може отети, кућа уништити, али завичај живи онолико колико га носимо у срцу
Трамп је навео и да је Закарија учествовала у његовим предизборним кампањама, пружајући подршку у кључним савезним државама, у којима је, како је истакао, остварена побједа.
"Има беспријекорну историју подршке и од самог почетка је била одана и сјајна сарадница. Такође је посвећена присталица и члан покрета МАГА! Увјерен сам да ће Кејти постићи сјајне резултате за САД као портпаролка Бијеле куће, јер ужива поштовање медија, америчког народа и моје администрације, са којима ће одлично сарађивати", навео је Трамп.
Трамп је похвалио и досадашњу портпаролку Керолајн Ливит, оцијенивши да је "фантастично" обављала ту функцију, и пожелио успех њеној насљедници.
О именовању Закарије на место портпаролке Беле куће претходно је писало више америчких медија, укључујући Нјујорк тајмс, Фокс њуз, Ен-Би-Си њуз и Блумберг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
27
14
21
14
14
13
58
13
57
Тренутно на програму