АМС упозорио возаче: Опрез

Аутор:АТВ редакција
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У већем дијелу Републике Српске и Федерације БиХ коловози су мокри и клизави, па је неопходна опрезна и спорија вожња, саопштио је Ауто-мото савез Републике Српске.
Возачима се скреће пажња на опасност од одрона на дионицама у усјецима, као и на маглу и смањену видљивост у котлинама и вишим предјелима.
На путевима на којима се изводе санациони радови привремено постављена сигнализација регулише одвијање саобраћаја.
У току је рехабилитација дионице магистралног пута Драготиња-Приједор, гдје је обавезно поштовање саобраћајне сигнализације.
На дионици магистралног пута граница Република Српска/фБиХ /Лепница/-Лончари и дионица Лончари-Пелагићево, те на дионици Обудовац 2-Лончари и дионици Лончари граница Републике СрпскС/Брчко дистрикта /Брчко 1/ због изградње кружне раскрснице на укрштању наведених путних праваца, измјењен је режим у одвијању саобраћаја.
Због реконструкције моста, преко ријеке Татинац, измјењен је режим саобраћаја на рдионици регионалног пута Граисељићи-Кланци.
Измјене у одвијању саобраћаја због радова су на магистралном пута Клашнице-Шарговац-Бањалука, као и у Трну, затим на магистралоним путевима Разбој Љевчански-Србац и Лакташи-ауто-пут, на регионалном путу Разбој Љевчански-Лакташи, као и на дионици Козарац-Ламовита гдје је у току привремено измјештање дијела трасе.
Привремене обуставе су преко Романије, на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила. Радови се изводе радним данима и суботом од 9.00 до 12.00 часова и трају од 10 до 15 минута.
Због проширења јавне расвјете на ауто-путу Градишка-Бањалука, на дионици Маховљани-Гламочани, долази до измјене у одвијању саобраћаја радним данима и суботом од 7.00 до 17.00 часова.
Србија
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Измјене су због радова на магистралном путу Крупац-Богатићи ради санације цјевовода малехидроелектране Крупац, као и на магистралним путевима код Модриче и Бијељине гдје је у току изградња ауто-путева.
Радови се изводе уз магистрални пут у Патковачи на путу Бијељина-Зворник гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе, па се возачима савјетује опрезна вожња.
На улазу у Бијељину измијењен је режим саобраћаја из правца Брчког због реконструкције и доградње моста преко Мајевичког канала. Сва возила укупне масе до 3,5 тона иду преко привремене обилазнице у непосредној близини градилишта, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.
Због радова везаних за изградњу ауто-пута Рача-Бијељина, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на оближњим магистралним путевима. Постављена је привремена саобраћајна сигнализација и њено поштовање је обавезно. У оквиру ових радова у току је и изградња надвожњака на регионалном путу.
Радови се изводе и на путним правцима Челинац-Котор Варош, Укрина-Клупе, Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, Добро Поље-Миљевина, код Добоја гдје је у току изградња ауто-пута на коридору Пет це.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија једном коловозном траком, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се на алтернативне правце.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.
Клизишта успоравају саобраћај на путним правцима Козарац-Водице, Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, затим Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, а у Вијачанима на путу Прњавор-Укрина једном траком вози се 50 метара.
У ФБиХ је за саобраћај затворена дионица ауто-пута Какањ-Лашва, а саобраћај је преусмјерен двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
Због наставка изградње поддионице ауто-пута Немила-Врандук затворена је поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај је преусмјерен на магистрални пут.
На ауто-путу дионици Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
У току су радови на магистралном путу Мостар-Читлук-брдо Хум, због чега се сваког дана, осим недјеље, од 7.00 до часова саобраћа успорено, наизмјеничним пропуштањем возила.
На граничним прелазима нема дужих задржавања.
(СРНА)
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