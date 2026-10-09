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Лото три особе довео у прединфарктно стање: Један играч добио Пежоа

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09.10.2026 20:27

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Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Фото: ATV

Извучени су бројеви у 81. колу игре Лото, коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије.

Добитна комбинација гласила је 18, 20, 37, 7, 33, 8 и 36, али је нико од играча није уплатио иако је један био јако близу.

Наиме, једна особа је након шест извучених бројева чекао 30-ку, али она није изашла из бубња.

У овој игри, осим поменутог играча, још троје је на крају имало шест погодака вриједних по око 22.600 КМ.

Иначе, Лото је у овом колу носио премију од 4 милиона и 800 хиљада марака.

Лото плус

Игра Лото плус била је још више вриједна са премијом од 6.700.000 КМ.

У овој игри извучени су бројеви 37, 6, 23, 38, 27, 9 и 3.

Лото плус је донио невиђену даму за два играча која су након шест бројева били "штеле". Они су чекали бројеве 15 и 24, али су на крају остали без милиона.

Џокер

Премија за Џокер у овом колу била је 190.000 КМ.

Добитна Џокер комбинација је била - 724270.

Нажалост, овај број није био на листићу ниједног играча који је учествовао у игри, па ће тако премија расти у наредном колу.

Бонус игра

У овом, специјалном, колу додијељен је нови аутомобил Пежо 308.

Играч који је имао листић са бројем 01-00638-41-4-26-00132 ускоро ће преузети свог новог лименог љубимца.

Листић је уплаћен у Београду у четвртак у 8:23 часова ујутру.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Лутрија

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