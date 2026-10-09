Лото три особе довео у прединфарктно стање: Један играч добио Пежоа

Аутор:АТВ редакција
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Извучени су бројеви у 81. колу игре Лото, коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије.
Добитна комбинација гласила је 18, 20, 37, 7, 33, 8 и 36, али је нико од играча није уплатио иако је један био јако близу.
Наиме, једна особа је након шест извучених бројева чекао 30-ку, али она није изашла из бубња.
У овој игри, осим поменутог играча, још троје је на крају имало шест погодака вриједних по око 22.600 КМ.
Иначе, Лото је у овом колу носио премију од 4 милиона и 800 хиљада марака.
Игра Лото плус била је још више вриједна са премијом од 6.700.000 КМ.
У овој игри извучени су бројеви 37, 6, 23, 38, 27, 9 и 3.
Лото плус је донио невиђену даму за два играча која су након шест бројева били "штеле". Они су чекали бројеве 15 и 24, али су на крају остали без милиона.
Премија за Џокер у овом колу била је 190.000 КМ.
Добитна Џокер комбинација је била - 724270.
Нажалост, овај број није био на листићу ниједног играча који је учествовао у игри, па ће тако премија расти у наредном колу.
У овом, специјалном, колу додијељен је нови аутомобил Пежо 308.
Играч који је имао листић са бројем 01-00638-41-4-26-00132 ускоро ће преузети свог новог лименог љубимца.
Листић је уплаћен у Београду у четвртак у 8:23 часова ујутру.
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