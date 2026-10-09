Цијена већ од 3.600 КМ: Гранична полиција продаје аута

Аутор:АТВ редакција
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Гранична полиција Босне и Херцеговине објавила је јавну лицитацију за продају девет моторних возила и друге опреме, а укупна почетна цијена свих понуђених возила износи 84.600 КМ.
Како пише портал "Јабука.тв", међу возилима понуђенима на продају налазе се модели Реноа, Нисана и Волксвагена, а појединачне почетне цијене крећу се од 3.600 до 20.000 КМ.
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Продаја се спроводи прикупљањем затворених писаних понуда, а заинтересовани купци могу доставити понуде за једно или више возила, као и за цјелокупан пакет.
У понуди су возила произведена од 2008. до 2018. године, с различитим бројем пријеђених километара.
Дио возила означен је као исправан, док се остала продају као неисправна.
На продају и друга опрема
Осим моторних возила, Гранична полиција БиХ продаје и писач великог формата, котао с дизелским погоном те цистерну за воду.
Право учешћа имају физичке и правне особе које испуне прописане услове и уплате одговарајући депозит.
За возила почетне вриједности до 10.000 КМ депозит износи 800 КМ, а за возила вриједности од 10.000 до 20.000 КМ износи 2.000 КМ.
За понуду која обухвата свих девет возила депозит износи 10.000 КМ, док за осталу опрему није потребна уплата депозита.
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Критеријум одабира је највиша понуђена цијена. У случају достављања понуде за сва возила, предност има понуђач који је доставио понуду за цијели пакет, према увјетима објављене лицитације.
У поступку не могу учествовати запосленици Граничне полиције БиХ ни чланови њихове уже обитељи.
Заинтересовани купци возила могу прегледати од 12. до 16. октобра 2026. године, радним данима од 9:00 до 11:00 сати, на адреси Граничне полиције БиХ, Реуфа Мухића 2-А, Илиџа, Сарајево, уз претходну телефонску најаву.
За преглед опреме која се налази у Бијељини и Новом Граду Добрљину такође је потребна претходна најава.
Рок за достављање понуда је 16. октобар 2026. године до 11:00 сати. Понуде се достављају у затвореним ковертама на адресу Граничне полиције БиХ, Реуфа Мухића 2-А, Илиџа, Сарајево, уз назнаку “НЕ ОТВАРАЈ – Понуда за продају средстава”.
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Уз прописани образац понуде потребно је доставити одговарајућу идентификациону документацију и доказ о уплати депозита када је он обвезан.
Јавно отварање понуда одржаће се 16. октобра у 12:00 сати у просторијама Граничне полиције БиХ у Сарајеву.
Продаја се спроводи према начелу “виђено-купљено”, а одабрани купац дужан је платити пуни износ најкасније седам дана од потписивања уговора. Трошкове преноса власништва сноси купац.
Додатне информације заинтересовани могу добити на бројеве телефона 033/755-237 и 033/755-232.
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