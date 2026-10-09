“Комшо, докле више?”: Амер Хирош остаје у Борцу до 2029. године

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски клуб Борац данас је озваничио останак још једног важног играча - Амер Хирош потписао је нови уговор до 2029. године.
Хирош је у Платонову стигао прије непуне двије године, а својим играма на терену дао је пун допринос успјесима бањалучког клуба.
Вијест о продужетку уговора из Платонове су саопштили на “комшијски” начин који је побрао бројне симпатије на друштвеним мрежама
“Комшо, докле више?” чује се гунђање са спрата зграда док Хирош игра фудбал са малишанима.
“Богами, комшо, бар још двије године.” лаконски одговара Борчев везњак.
„Драго ми је што сам потписао нови уговор и лако смо се договорили о наставку сарадње. Радује ме што сам својим играма могао да дам дорпинос свим успјесима у протеклом периоду, а желим да тако буде и у будућности. На мени је да напорно тренирам и да, заједно са саиграчима, дам све од себе да клуб оствари све зацртане циљеве. Желимо да одбранимо титулу, али и да покушамо да направимо нови искорак у Европи. Имамо квалитет и на нама је да добар рад крунишемо још бољим резултатима.“ рекао је Хирош након што је потписао нови уговор
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