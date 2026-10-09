Инстаграм тестира нову опцију која ће се многим корисницима свидјети

Аутор:АТВ редакција
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Инстаграм би ускоро могао да добије нови режим који омогућава прегледање профила без лајковања, коментарисања или других случајних интеракција.
Функција названа "Read-Only Mode" тренутно се интерно тестира, а требало би да буде дио плаћене претплате Инстаграм Плус.
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Према информацијама које су се појавиле на интернету, Инстаграм ради на новој функцији намењеној корисницима који желе само да прегледају садржај, без могућности било какве интеракције са другим налозима.
На снимцима екрана из апликације види се опција под називом "Read-Only Mode", односно режим само за читање. Када се укључи, корисник може да отвара профиле и прегледа њихове објаве, али су практично све функције за интеракцију онемогућене.
У овом режиму неће бити могуће лајковати и коментарисати објаве, слати поруке нити запратити друге налоге. То значи да корисник може да прегледа нечији профил без опасности да случајно остави лајк или на неки други начин остави траг кроз интеракцију са садржајем.
Постоји, међутим, значајно ограничење – у режиму само за читање неће бити могуће прегледати Инстаграм приче.
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Важно је и да “без трага” не значи потпуна анонимност нити скривање корисника од Инстаграма. Функција, према тренутно доступним информацијама, првенствено спречава интеракције са другим налозима.
Представници Инстаграма потврдили су да се нови режим тренутно тестира, али само интерно. За сада нема потврде да ће функција бити доступна свим корисницима нити када би могла званично да буде представљена. Нова опција требало би да буде једна од додатних погодности у оквиру претплате Инстаграм Плус, којом компанија покушава да понуди више функција корисницима спремним да плате мјесечну накнаду.
У Пољској се Инстаграм Плус тренутно нуди по цијени од 12,99 злота мјесечно, што је приближно 3 евра. Цијена евентуалне претплате у Србији за сада није позната.
"Read-Only Mode" тако би могао да постане још једна функција којом Инстаграм прави јаснију разлику између бесплатног коришћења апликације и додатних могућности намијењених претплатницима, преноси Блиц.
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Ипак, пошто је функција још у фази интерног тестирања, могуће је да ће бити измијењена прије евентуалног представљања или да на крају уопште неће постати јавно доступна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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