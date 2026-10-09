Шта се дешава када се двије планете сударе?

Аутор:АТВ редакција
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Користећи свемирски телескоп „Џејмс Веб“ (JWST) агенције НАСА, астрономи истражују турбулентне планетарне системе у којима се свјетови насилно сударају.
Истраживање би могло да расветли хипотетички судар Земље и тијела величине Марса, названог Теја, за које се сматра да је расуло материјал око наше планете, који се прије више милијарди година спојио и формирао Мјесец.
Младе системе чине младе звијезде окружене протопланетарним дисковима гаса и прашине. У њима се планетезимали сударају и спајају, чиме почиње настанак планета.
Пензионисани телескоп „Спицер“ открио је класу још насилнијих, екстремних дискова крхотина, с необично великим количинама топле прашине близу младе звезде, у подручју сличном оном које у Сунчевом систему заузимају стеновите планете.
Такви системи постоје око само један одсто звијезда, а сумња се да је и Сунце некада било међу њима. Тим је истражио 21 екстремни диск крхотина: четири од пет система из архиве „Спицера“ и 16 посматраних „Џејмсом Вебом“, од којих је 12 новопосматраних.
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„Ово је први пут да смо прикупили довољно система да заиста разумемо ову поткласу. Пре JWST-а имали смо ограничене информације. Знали смо да су необични и врло различити од типичних хладних дискова крхотина, попут Веге и Фомалхаута“, рекла је водитељ тима Кејт Су са Института за свемирске науке у Боулдеру у Колораду.
Дискови имају три заједничке особине: ситнија зрна прашине него у класичним протопланетарним дисковима, високу концентрацију топле прашине и неправилне промјене сјаја. По минералима дијеле се на богате и сиромашне силицијумом, што показује какви се судари одвијају.
„Само посматрати њихове емисије у средњем инфрацрвеном подручју и спектралне карактеристике помоћу JWST-а, што нам је омогућило да утврдимо састав, за мене је било најузбудљивије. Немамо други начин да директно проучавамо ове планетарне ембрионе јер су премали“, казала је Агнес Кошпал из опсерваторије Конколи у Будимпешти.
Дискове богате силицијумом стварају високоенергетски судари објеката величине Марса, при чему већина материјала испари. Сиромашни настају у мање енергичним догађајима, када се тијела величине Мјесеца окрзну. У узорку трећину чине дискови богати силицијумом, и то само око звијезда млађих од 300 милиона година. Сиромашни су нађени око звијезда различите старости и чешће показују веће промене сјаја, које истраживачи приписују новим сударима и промјенама орбита.
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Симулације показују да су се планете попут Земље формирале током првих неколико стотина милиона година, што се поклапа са старошћу дискова богатих силицијумом и с процјењеним настанком Земље и Мјесеца, око 100 милиона година послије формирања Сунца. Сунчев систем је вјероватно прошао и кроз фазу диска сиромашног силицијумом током касног тешког бомбардовања, када су се судари могли повезати с миграцијом гасовитих џинова.
„Начин на који су се формирале стеновите планете и еволуирале џиновске планете дио је шире приче о формирању Сунчевог система. Наш рад помаже да повежемо ширу слику“, закључила је Су, преноси Спутник.
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