Астрономи ухватили свемирски сигнал из времена кад није било ни Земље ни Сунца

Аутор:АТВ редакција
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Астрономи су открили најудаљенији брзи радио-експлозију икада забиљежену, сигнал који је путовао до Земље више од 10 милијарди година. Настао је када је универзум био стар само око три милијарде година, односно прошло је отприлике 80 процената његове историје, пише Гардијан .
То је такозвани брзи радио-експлозија, FRB, изузетно кратак и снажан талас радио-таласа који може да ослободи количину енергије за неколико милисекунди упоредиву са оном коју Сунце производи током мјесеци или чак година.
Сигнал путује до времена прије него што су постојали Земља и Сунце
Извор таквих сигнала још увијек није у потпуности разјашњен. Новооткривени сигнал је означен као FRB 20240304B. Према ријечима истраживача, стигао је са удаљености веће него двоструко веће од претходног рекорда. Експлозију је детектовао радио-телескоп MeerKAT у Јужној Африци, а њену матичну галаксију су потом идентификовали астрономи користећи свемирски телескоп Џејмс Веб.
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„Када је тај сигнал створен, није било Земље, ни Сунца“, рекла је др Темија Нанајакара са Универзитета у Сиднеју, једна од водећих ауторки истраживања објављеног у часопису „Science“. Подаци са телескопа Џејмс Веб показују да је сигнал дошао из веома младе и мале галаксије у којој се звијезде формирају великом брзином. Галаксија садржи релативно мало елемената тежих од водоника и хелијума.
Брзи радио-таласи су откривени 2007. године и од тада их је забиљежено више од 10.000. Неки се понављају континуирано, неки шаљу сигнале одређено вријеме, а затим престају, а неки се појављују само једном.
Једна од водећих теорија је да их стварају магнетари, неутронске звијезде са изузетно јаким магнетним пољима. Али ново откриће показује да механизам који их ствара мора бити у стању да функционише и у веома младим галаксијама са малим удјелом тежих елемената. Још увијек није познато да ли ће се FRB 20240304B поновити или је једнократна појава.
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Од посебног интереса за научнике је то што ФРБ-ови пролазе кроз гас и друге честице између галаксија док путују. Промјене које сигнал пролази док путује омогућавају истраживачима да процјене колико материје се налази на његовом путу, укључујући материју која се не може директно видети оптичким телескопима.
Професор Метју Бејлс са Универзитета Свинберн, један од астронома који су учествовали у првом открићу флуидних резонаторских зрачења (ФРБ), рекао је да ново истраживање потврђује колико су такви сигнали моћни за проучавање универзума. Описао их је као један од основних начина за бројање количине материје у универзуму.
Астрофизичарка Сара Веб, која није била укључена у истраживање, рекла је да се ФРБ-ови могу користити као нека врста мјере количине материје кроз коју је сигнал морао да прође прије него што је стигао до Земље. Ново откриће такође сугерише да су такви изливи били веома чести у раном универзуму, пише Градијан.
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