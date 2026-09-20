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Већи од Колосеума: Снимак из орбите открио нови кратер на Мјесецу

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20.09.2026 15:36

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Природни земљин сателит Мјесец
Фото: pexels/ Vladislovas Sketerskis

Научници су на Мјесецу открили кратер већи од чувеног Колосеума који је настао приликом снажног удара прије двије године.

Кратер на стрмим стенама, који првобитно није био детектован, широк је 222 метра и дубок до 43 метра. Ријеч је о највећем познатом кратеру у Сунчевом систему настао у новије вријеме.

Према наводима истраживача, процјењује се да се догађај оваквих размјера дешава само једном у 132 године.

“Овај догађај представља статистички редак, заправо једном у животу забиљежен феномен”, навели су научници у једној од двије студије објављене у журналу “Сајенс адвансис”.

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Летелица Lunar Reconnaissance Orbiter уочила је кратер на страни Мјесеца окренутој ка Земљи у мају 2024. године, убрзо након што га је формирао фрагмент астероида или комете који је пристигао из свемира. Удар на Месец није детектован у реалном времену од стране телескопа на Земљи и у свемиру.

Снимци нису били идентификовани у гомили података све до августа 2025. године. Летелица је прошле јесени прикупила детаљније слике, након чега је услиједила потврда открића почетком ове године.

Овај кратер је три пута већи од претходног рекордера који је откривен прије једне деценије. Мјесечева површина, која је од давнина прекривена кратерима, носи неке од највећих ударних кратера у Сунчевом систему, укључујући и један који се протеже више од 2.400 километара у пречнику, преноси Спутник.

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Тагови :

Мјесец

Свемир

кратер

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