Драгослав Шиник 28 дана веслао од Београда до Градишке, на дочеку Додик и Аџић

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник градишког Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Драгослав Шиник данас је, након 28 дана веслања ријеком Савом узводно из Београда, дрвеним чамцем стигао до Градишке.
На посљедњој етапи, од Мачковца до Гашнице, након пређених 466 километара испод старог савског моста у Градишци дочекали су га његови пријатељи, предсједник Милорад Додик, градоначелник Зоран Аџић и бројни грађани.
Шиник је подсјетио да се на овај подвиг одлучио како би скренуо пажњу на потребе популације коју представља, те истакао да је током путовања дијелио и позивнице за седмо Међународно дружење дјеце и омладине са сметњама у развоју "Сви смо ми дио вас", које ће бити одржано од 18. до 20. јуна наредне године у Гашници код Градишке.
Он је додао да је циљ ове хуманитарне акције био и прикупљање средстава за набавку новог комбија за превоз дјеце са сметњама у развоју, те захвалио Додику који обећао да ће из Кабинета предсједник Републике Српске бити обезбијеђен новац за набавку комбија.
Хуманитарни број 1434 за подршку овој акцији активан је до 30. септембра, а за куповину комбија потребно је нешто више од 72.000 КМ.
Предсједник Милорад Додик истакао је данас да предсједник градишког Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Драгослав Шиник годинама показује да велике ствари не морају почети великим ријечима, него вољом да нешто конкретно урадимо за друге.
Додик је навео да је Драгослав Шиник, након 28 дана веслања, данас стигао у Градишку, те да је од Београда до Гашнице веслао с једним циљем - да помогне дјеци и младима са сметњама у развоју.
"И на овом путу мислио је на њих. Дијелио је позивнице за седмо Међународно дружење дјеце и омладине са сметњама у развоју `Сви смо ми дио вас`, које ће од 18. до 20. јуна наредне године поново окупити дјецу и њихове пријатеље у Гашници", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Додик је изразио задовољство што је данас био ту и дочекао Шиника.
"Драго ми је што сам данас био ту да га дочекам и стиснем му руку. Драгославе, од срца ти хвала за сву доброту, упорност и љубав коју годинама дајеш другима. Поносан сам што те познајем", истакао је Додик.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић захвалио је свима који су подржали акцију коју је Шиник покренуо, те нагласио да је и до сада и да ће убудуће Града Градишка бити уз све активности које спроводи Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима.
Драгослав Шиник почео је је 25. августа да весла дрвеним чамцем 478 километара узводно од Београда према излетишту у Гашници код Градишке.
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