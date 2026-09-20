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Вријеме иде из крајности у крајност: Ево шта нам слиједи

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20.09.2026 14:07

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Вријеме иде из крајности у крајност: Ево шта нам слиједи
Фото: Printscreen, Envato/wirestock

Промјенљиво и претежно облачно вријеме уз повремену кишу очекује се сутра, 21. септембра у Републици Српској, док ће од уторка услиједити захлађење, уз свјежија јутра и температуре које ће се у вишим предјелима спуштати до четири степена Целзијуса.

Како најављују метеоролози Републичког хидрометеоролошког завода, сутра се очекује промјенљиво до претежно облачно уз сунчане интервале, понегдје током дана биће и пролазне кише или краткотрајног пљуска.

"У Херцеговини ће бити више сунца уз повремене облачне периоде, док ће увече бити вјетровито, уз јаке ударе буре. Увече се очекује постепено разведравање са сјевера.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, у другом дијелу дана уз појачане ударе, сјеверних смјерова. На југу ће дувати умјерена, увече и јака бура.

Минимална температура ваздуха биће од 11 до 17 степени, у вишим предјелима око осам степени. Максимална температура ваздуха биће од 21 до 26 степени, на југу до 31, а у вишим предјелима око 19 степени", навели су они.

Уторак, 22. септембар

Јутро ће бити углавном ведро и свјеже, док ће у вишим предјелима бити и хладно.

Током дана очекује се промјенљиво до претежно облачно вријеме, мјестимично у брдско-планинским предјелима уз пролазну слабу кишу, док ће на југу бити сунчано и повремено вјетровито.

Минимална температура ваздуха биће од седам до 11 степени, на југу до 16, а у вишим предјелима око четири степена.

Максимална температура ваздуха биће од 18 до 25 степени, а у вишим предјелима око 15 степени.

Сриједа, 23. септембар

Након ведрог и прохладног јутра, током дана очекује се претежно сунчано вријеме уз пролазну облачност.

Минимална температура ваздуха биће од пет до девет степени, на југу до 14, а у вишим предјелима око два степена.

Максимална температура ваздуха биће од 17 до 23 степена, док ће у вишим предјелима бити око 14 степени.

Четвртак, 24. септембар

Очекује се претежно сунчано вријеме уз пролазну облачност, док ће увече доћи до наоблачења са запада.

Минимална температура ваздуха биће од четири до осам степени, на југу до 14, а у вишим предјелима око један степен.

Максимална температура ваздуха биће од 21 до 26 степени, док ће у вишим предјелима бити око 17 степени.

(Независне)

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