У Бањалуци преминуо Богдан Петковић

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је у 75. години преминуо Богдан Петковић, дугогодишњи фудбалер ФК Напријед.
Петковић је један од најбољих играча у Наприједовој историји.
У анкети за "најтим" Наприједа, поводом 60. клупског рођендана, изабран је у идеалних једанаест тима из бањалучког насеља Обилићево - некадашњи Мејдан.
Вријеме и мјесто сахране Богдана Петковића биће накнадно саопштени, пише Глас Српске.
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