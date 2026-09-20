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У Бањалуци преминуо Богдан Петковић

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20.09.2026 14:58

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У Бањалуци преминуо Богдан Петковић
Фото: Pixabay

У Бањалуци је у 75. години преминуо Богдан Петковић, дугогодишњи фудбалер ФК Напријед.

Петковић је један од најбољих играча у Наприједовој историји.

У анкети за "најтим" Наприједа, поводом 60. клупског рођендана, изабран је у идеалних једанаест тима из бањалучког насеља Обилићево - некадашњи Мејдан.

Вријеме и мјесто сахране Богдана Петковића биће накнадно саопштени, пише Глас Српске.

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Тагови :

Бањалука

Фудбал

Богдан Петковић

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