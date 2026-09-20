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Временска прогноза за сљедећу седмицу

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20.09.2026 15:51

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Језеро у шуми
Фото: Pixabay/jplenio

У Републици Српској ће наредних дана јутра бити свјежа, а дневна температура и до 26 степени Целзијусових.

У уторак, 22. септембра, јутро ће углавном бити ведро и свјеже, у вишим предјелима и хладно. У наставку дана промјенљиво до претежно облачно, мјестимично у брдско-планинским предјелима с пролазном слабом кишом, на југу сунчано и повремено вјетровито, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Минимална температура ваздуха од седам до 11 степени Целзијусових, на југу до 16, у вишим предјелима од четири. Максимална температура ваздуха од 18 до 25, у вишим предјелима од 15 степени.

У сриједу ће, након ведрог и прохладног јутра, током дана бити претежно сунчано уз пролазну облачност. Минимална температура ваздуха од пет до девет степени Целзијусових, на југу до 14, у вишим предјелима од два. Максимална температура ваздуха од 17 до 23, у вишим предјелима од 14 степени Целзијусових.

У четвртак, 24. септембра, биће претежно сунчано уз пролазну облачност. Увече наоблачење од запада. Минимална температура ваздуха од четири до осам, на југу до 14, у вишим предјелима од један степен. Максимална температура ваздуха од 21 до 26 степени, у вишим предјелима од 17.

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