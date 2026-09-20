Претпродаја карата до 20. октобра

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Куповина ски-карата за сезону 2026/27. почела је, а грађани имају прилику да скијање на Јахорини обезбиједе по посебним претпродајним цијенама, саопштено је из Олимпијског центра "Јахорина".
Претпродаја траје од данас до 20. октобра, а за љубитеље зимског туризма нуде се три врсте карата.
Сезонска карта за дневно и ноћно скијање може се купити од 895 евра, а за скијаше који желе да бирају својих 10 дана на снијегу доступна је карта "10 дана у сезони" – 317 евра, за дневно или ноћно скијање.
Сезонска карта за радне дане износи 639 евра и омогућава дневно и ноћно скијање током радне седмице.
Из Олимпијског центра подсјећају да је прошла зима на Јахорини трајала чак 140 дана.
"Довољно дуго да се још једном потврди оно што љубитељи снијега већ знају - када зима дође на Јахорину, скијање постаје начин живота, а прави скијаши знају да је најбоља цијена она коју ухватиш на вријеме", поручили су из Олимпијског центра, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
45
17
42
17
26
17
13
17
07
Тренутно на програму