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Излазност бирача у Русији прешла 50 одсто

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20.09.2026 13:55

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Жена напушта бирачко мјесто након што је гласала на парламентарним изборима у Руској амбасади у Вилњусу, Литванија, у недјељу, 20. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Mindaugas Kulbis

Излазност бирача на изборима за Државну думу у Русији износила је 50,46 одсто у 13.37 часова по московском времену, саопштила је Централна изборна комисија.

Избори за руску Државну думу и регионални избори почели су 18. септембра, а гласање траје три дана.

Предсједник Владимир Путин назвао је парламентарне изборе најважнијим домаћим политичким догађајем, преноси Срна.

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Тагови :

Русија

избори

избори у Русији

Излазност на изборима

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