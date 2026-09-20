Излазност бирача у Русији прешла 50 одсто

Аутор:АТВ редакција
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Излазност бирача на изборима за Државну думу у Русији износила је 50,46 одсто у 13.37 часова по московском времену, саопштила је Централна изборна комисија.
Избори за руску Државну думу и регионални избори почели су 18. септембра, а гласање траје три дана.
Предсједник Владимир Путин назвао је парламентарне изборе најважнијим домаћим политичким догађајем, преноси Срна.
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